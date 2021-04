Slovenija bo cepljenje s cepivom AstraZenece nadaljevala po načrtu

Slovenija bo cepljenje nadaljevala po načrtu, kar pomeni, da bo s cepivom AstraZenece za zdaj cepila starejše od 60 let. V prihodnjih dneh in tednih pa se bodo odločili, tudi po zgledu drugih evropskih držav, ali bi cepivo britansko-švedskega farmacevtskega podjetja in Univerze v Oxfordu uporabili tudi za mlajše od 60 let.

Številni strokovnjaki pod okriljem Eme, od hematologov, nevrologov, do epidemiologov in virologov so odločili, da starost, spol ali predhodno zdravstveno stanje niso dejavniki tveganja za nastanek redkih krvnih strdkov po cepljenju z AstraZeneco. "Večina primerov se je zgodila pri posameznikih mlajših od 60 let in pri ženskah. Ker pa države cepivo uporabljajo različno, odbor ni zaključil, da bi bila starost in spol jasen dejavnik tveganja za te zelo redke stranske učinke," so pojasnili na Emi. Za cepljenje v Sloveniji, kjer ta trenutek s cepivom AstraZenece cepijo starejše od 60 let, se nič ne spremeni, pravi vodja posvetovalne skupine za cepljenje. "Zaenkrat bomo ostali pri pristopu, ki je trenutno v veljavi," je dejalaBojana Beovićin pojasnila, da ga bodo spreminjali, ko se bodo pripravljali na cepivo Jansena. "V tem času bo verjetno znanih tudi nekaj odločitev večjih nacionalnih centrov, ki se ukvarjajo s cepljenjem po Evropi - te odločitve so nam dobro vodilo, predvsem zaradi tega, ker imajo te države lastne primere," je dodala.

Glede na to, da so bili pri nas prvi posamezniki cepljeni s prvim odmerkom šele 6. februarja in bi drugi odmerek dobili 27. aprila, je še nekaj manevrskega časa za sprejetje dokončne odločitve. Da se učijo sproti, je dejal dr. Borut Štrukeljs Fakultete za farmacijo. "Vidimo kaj se dogaja in seveda, ko imamo nekaj milijonov ljudi podvrženih cepivu, ali če bi bili zdravilu, bi imeli drugo sliko. Zato se doktrine spreminjajo in ne zaradi česarkoli drugega. Skratka, neprestano se učimo," je dejal.

Pomembno je, da poznamo simptome sicer zelo redkih neželenih učinkov Na Emi opozarjajo, da je zato pomembno, da tako posamezniki, ki se cepijo, kot tudi zdravstveni delavci poznajo znake in simptome teh sicer zelo redkih neželenih učinkov, ki se lahko pojavijo nekje v dveh tednih po cepljenju. Med njimi so kratka sapa, bolečine v prsih, otekline na nogi, vztrajajoča trebušna bolečina, nevrološki simptomi, vključno z močnim in trajajočim glavobolom, motnjami vida in izpuščaji na koži, stran od mesta aplikacije. "Če se nekaj takega pojavi, upam, da se v Sloveniji ne bo, potem imamo ogromno časa. Govorimo seveda v urah, da se ta strdek reši. Za to imamo primerna, enostavna zdravila, seveda pa moramo to odkriti," je dejal Štrukelj. Zaenkrat v Sloveniji še nismo imeli prijavljenega primera krvnega strdka po cepljenju - tudi sicer so ti neželeni učinki izjemno redki. "Seveda velike države govorijo o verjetnosti približno ena na milijon. Tam okoli prihaja do teh zapletov. To pomeni, da ob vsemu cepljenju pričakujemo v Sloveniji, če bi vse cepili z AZ, seveda en primer," pa je dejal minister za zdravje Janez Poklukar. "V vsakdanjem življenju celo brez recepta uporabljamo zdravila, ki so neprimerno bolj nevarna,"je še pripomnila Beovićeva. Da moramo vedeti, da je venska tromboza od milijon žensk prisotna pri več kot 1100 ženskah, ki jemljejo kontracepcijske tabletke, pa je dodal Štrukelj. Kar pomeni več kot 1000-krat večja možnost kot v primeru cepljenja s cepivom AstraZenece.