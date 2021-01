AstraZeneca bo v prvi četrtini leta dobavo cepiva za EU zmanjšala za 60 odstotkov

Podjetje AstraZeneca bi moralo 27 državam članicam EU do konca marca dostaviti oziroma zagotoviti okoli 80 milijonov odmerkov cepiva proti covidu-19. Zdaj bodo to pričakovano število zmanjšali za 31 milijonov odmerkov zaradi problemov pri proizvodnji v belgijski tovarni, ki jo vodi njihov partner Novasep.

Stella Kyriakides, evropska komisarka za varnost zdravja in hrane, je sporočila, da so države članice in Evropska komisija zaradi tega izjemno nezadovoljne. "Vztrajali smo pri natančnem urniku dostav, na podlagi katerega bi države članice lahko načrtovale svoje programe cepljenja, če bi prišlo do pogojne odobritve. Evropska komisija bo vztrajala pri tem, da AstraZeneca poviša predvidljivost in stabilnost dostav in pospeši distribucijo odmerkov," je zapisala.