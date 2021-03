17 držav prejelo cepivo AstraZenece iz serije, katere uporabo je Avstrija prekinila

Avstrijske zdravstvene oblasti so se za prekinitev cepljenja z odmerki iz te serije odločile po smrti 49-letnice ter hudem obolenju 35-letnice po cepljenju. Poudarjajo sicer, da dokazov o vzročni povezavi med cepljenjem in smrtjo oziroma obolenjem za zdaj ni. Gre za preventivni ukrep. 49-letna ženska je umrla po hudih zapletih s strjevanjem krvi, 35-letnica pa je utrpela pljučno embolijo, a si bo opomogla. Obe sta medicinski sestri, zaposleni na kliniki Zwettl. Obdukcija preminule 49-letnice še poteka, rezultati naj bi bili znani v tem tednu.

Gre za serijo ABV 5300, ki jo je po poročanju Reutersa prejelo skupno 17 držav v Evropi, vključno z Avstrijo. Ni pa znano, katere so še druge države. Christa Wirthumer-Hocheiz Agencije za zdravstveno in prehransko varnost (AGES), ki je obenem tudi vodja upravnega odbora Evropske agencije za zdravila (Ema), je dejala, da so evropske države, ki so prejele odmerke iz te serije, o tem obvestili.

Skupno gre za približno milijon odmerkov cepiva. A Wirthumer-Hoche ni povedala, za katere države gre, niti ali so sprejele kakršne koli preventivne ukrepe v zvezi s to serijo cepiva.

V podjetju AstraZeneca, ki je cepivo razvilo skupaj z oxfordsko univerzo, zatrjujejo, da morajo vse serije odmerkov prestati strog nadzor kakovosti ter da resnih nezaželenih učinkov po cepljenju za zdaj niso zaznali. Strjevanje krvi sicer ni navedeno kot eden od stranskih učinkov cepljenja s cepivom AstraZenece. V Nemčiji so s tem cepivom cepili okoli 360.000 ljudi, pretekli mesec pa so oblasti ugotovile, da stranski učinki ustrezajo tistim, ki so jih zaznale klinične študije. Cepivo AstraZenece so sicer do zdaj odobrili v 50 državah po svetu.