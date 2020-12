AstraZeneca in Rusija želita združiti cepivi proti covidu-19

Britansko farmacevtsko podjetje AstraZeneca in Rusija sta danes sporočila, da bosta izvajala klinična testiranja s kombinacijo njunih cepiv proti covidu-19, torej ruskega cepiva Sputnik V in cepiva, ki sta ga razvili AstraZeneca in univerza v Oxfordu.

Ruska podružnica AstraZenece je v sporočilu za javnost sporočila, da začenjajo "program kliničnih testov, s katerimi želijo ugotoviti varnost in imunogenost kombinacije cepiva AZD1222, ki sta ga razvili AstraZeneca in univerza v Oxfordu, in Sputnik V, ki ga je razvil ruski raziskovalni inštitut Gamaleja", poroča francoska tiskovna agencija AFP. V kliničnih testiranjih, ki naj bi jih začeli do konca leta, bodo sodelovali starejši od 18 let.

icon-expand Rusija je bila ena prvih držav, ki je razvila cepivo proti covidu-19. FOTO: Dreamstime

Ruski investicijski sklad, ki je financiral rusko cepivo, je danes sporočil, da je AstraZeneci 23. novembra predlagal uporabo eno od dveh sestavin cepiva Sputnik V in da je britansko podjetje na to pristalo. "Združevanje različnih cepiv proti covidu-19 bi lahko bilo pomemben korak pri vzpostaviti širše zaščite preko močnejšega imunskega odziva in boljše dostopnosti," so izpostavili v AstraZeneci. Sodelovanje z ruskim inštitutom Gamaleja so izpostavili kot pomembno za raziskavo tovrstnega potenciala kombinacij cepiv.

Rusija je bila ena prvih držav, ki je razvila cepivo proti covidu-19, omenjeno cepivo Sputnik V. Z njim so minuli teden že začeli množično cepljenje zdravstvenih delavcev in rizičnih skupin, čeprav tretja, zaključna faze kličnih testiranj še ni končana. Vmesni rezultati so po trditvah Rusije pokazali 95-odstotno učinkovitost. Cepivo AstraZenece pa je povprečno 70-odstotno učinkovito.