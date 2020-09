AstraZeneca nadaljuje s testiranjem zdravila proti covidu-19

Klinični preizkusi cepiva proti novemu koronavirusu, ki so ga poimenovali AZD1222, se nadaljujejo potem, ko so varnost teh preizkusov potrdili v britanskem regulatornem organu za zdravila MHRA, je v izjavi za javnost sporočilo podjetje.

Testiranje cepiva proti covidu-19, ki ga razvijajo skupaj z univerzo Oxford, so prekinili v torek. Pojasnili so, da gre za rutinsko ravnanje, potem ko se je pri enem od sodelujočih prostovoljcev pojavila bolezen, ki je ni mogoče pojasniti. Imenovan je bil neodvisni odbor, ki je pregledal podatke o varnosti in ugotovil, da se preizkušanje lahko nadaljuje.

Na univerzi Oxford so dodali, da je v tako obsežnih testiranjih pričakovati, da bo nekaterim udeležencem po cepivu postalo slabo. Vsak takšen primer je treba pazljivo preučiti in tako zagotoviti natančno varnostno oceno, so navedli.

Podrobnosti o bolniku, ki je poročal o neželenih učinkih, z univerze niso posredovali. So pa pojasnili, da je postopek neodvisnega pregleda pokazal, da je varno s testiranjem cepiva nadaljevati.