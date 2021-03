Tudi Nizozemska začasno prekinila cepljenje z AstraZeneco

V dobrem tednu dni so se za začasno prekinitev cepljenja z AstraZeneco odločile tudi Danska, Islandija, Bolgarija, Irska in Norveška, kjer oblasti preučujejo tri primere krvnih strdkov, ki so se pojavili pri mlajših osebah po cepljenju s cepivom AstraZenece. Za zdaj sicer ne morejo potrditi, ali so primeri povezani s cepljenjem.