AstraZeneca: V pogodbi le zaveza, da se potrudimo po najboljših močeh

AstraZeneca se brani očitkov, da je zmanjšala dobavo cepiva Evropski uniji, za to da bi odmerke lahko po višjih cenah prodajala izven EU. Prav to namreč sumijo v Bruslju, kjer grozijo z nadzorom nad izvozom cepiva iz EU. Prvi mož britansko-švedskega farmacevta pa s prstom kaže na EU, češ da so pogodbo podpisali pozno, kar tri mesece za Veliko Britanijo. Pogodba pa določa le zavezo podjetja, da se "potrudi po najboljših močeh", dodaja. Medtem pa se v EU omenja tudi možnost tožbe proti AstraZeneci zaradi kršitve pogodbenih obveznosti.

Prvi mož AstraZenece Pascal Soriot je za zamudo pri dobavi cepiva s prstom pokazal na EU, češ da je pozno podpisala pogodbo - kar tri mesece za Veliko Britanijo, proizvodni obrati v EU pa tako le počasi dohitevajo ostale, je dejal v intervjuju za italijansko La Repubblica. Italija in Latvija medtem zaradi zamud pri dobavi cepiva po poročanju Politica omenjata celo tožbo EU proti podjetju zaradi kršenja pogodbenih obveznosti. A Soriot je v intervjuju za La Repubblica dejal, da pogodba določa le zavezo podjetja, da se "potrudi po najboljših močeh". Tako naj bi bila spisana, saj je podjetje pred tem že podpisalo pogodbo za 100 milijonov odmerkov z Veliko Britanijo, ter je bilo zavezano, da jih tudi dostavi."Rekli smo, da se bomo potrudili po najboljših močeh, a da se ne moremo se zavezati s pogodbo, saj smo tri mesece za Veliko Britanijo," pravi Soriot. Dodal je, da so imeli prvotno težave v proizvodnem procesu tudi s cepivom za Veliko Britanijo, a so jih že odpravili. Zagotavlja, da delajo 24 ur na dan, sedem dni v tednu, da bi rešili težave v proizvodnji cepiva. A da so zaradi poznega podpisa pogodbe "dva meseca za tem, kjer smo želeli biti". EK: Pogodbo smo podpisali misleč, da ima AstraZeneca zadostne proizvodne zmogljivosti Tiskovni predstavnik EK Eric Mamer pa je včeraj dejal, da AstraZeneca nima nobenih težav z dobavo cepiva drugim strankam (s čimer je očitno namigoval na Veliko Britanijo, kamor cepivo dobavljajo že več tednov), EU pa tako ne vidi razlogov, zakaj ne bi prejeli obljubljenih doz cepiva po odobritvi Eme."Pogodbo smo podpisali avgusta, države članice so svoja naročila dostavile oktobra, zdaj smo konec januarja. Menimo, da bi morali biti odmerki pripravljeni na dostavo." Dodal je tudi, da je EU podpisala pogodbo z britansko-švedskim farmacevtom, misleč, da ima podjetje zadostne proizvodne zmogljivosti. AstraZeneca za zamudo krivi predvsem proizvodna obrata na Nizozemskem in v Belgiji, kjer naj bi prihajalo do težav. Pravijo, da so morali evropske partnerje naučiti proces proizvodnje cepiva, saj "je za nekatere ta proces nov. Ne vedo, kako proizvesti cepivo in niso tako učinkoviti kot drugi."

icon-expand AstraZeneca se brani očitkov. FOTO: Shutterstock

Soriot: Od prodaje cepiva ne bomo imeli dobička Soriot je zanikal tudi, da naj bi podjetje odmerke, prvotno namenjene EU, prodajalo po višjih cenah v druge države. Trdi, da podjetje s prodajo cepiva katerikoli državi ne bo imelo dobička. Cena za odmerek AstraZenecinega cepiva se na globalni ravni giblje med 3 in 4 dolarji ( 2,5 do 3,3 evra). Pogodba med EU in AstraZeneco je bila sklenjena za 300 milijonov odmerkov cepiva z možnostjo še dodatnih 100 milijonov odmerkov. V prvem četrtletju oziroma do konca marca naj bi podjetje dobavilo 80 milijonov odmerkov, a so pretekli konec tedna sporočili, da zaradi težav v proizvodnji to ne bo mogoče. Dobava naj bi se več kot prepolovila, EU pa naj bi prejela zgolj 31 milijonov odmerkov, je vir iz Bruslja povedal za Reuters. Soriot je včeraj napovedal, da bo EU takoj po odobritvi cepiva prejela tri milijone odmerkov, še dodatnih 17 milijonov pa februarja.

Od februarja dalje naj bi AstraZeneca globalno proizvedla 100 milijonov odmerkov cepiva. EU naj bi prejela 17 odstotkov globalne proizvodnje "za prebivalstvo, ki predstavlja 5 odstotkov svetovnega," pravi Soriot.

'Luč na koncu tunela' vedno bolj oddaljena Pojasnila AstraZenece glede zamud pri dobavi cepiva so nezadostna, zamude pa nesprejemljive, je bila v ponedeljek ostra komisarka za zdravje Stella Kyriakides. Napovedala je tudi nova pravila, po katerih bodo morala podjetja vnaprej obvestiti EU o izvozu cepiva iz Unije. EU želi tudi natančno vedeti, kateri odmerki cepiva so proizvedeni v katerem proizvodnem obratu, ter kam so namenjeni. Soriot pa na jezo v Bruslju odgovarja, da so se"evropski politiki zaradi stresa slabo odzvali". "Vlade so pod pritiskom. Vsi smo malo razdraženi ali čustveni." A medtem ko se AstraZeneca brani očitkov, so s Tajske sporočili, da bodo v začetku februarja prejeli 50.000 doz cepiva AstraZeneca, še več pa v marcu in aprilu - čeprav je bilo prvotno načrtovano, da bo država cepivo prejela šele v drugi polovici letošnjega leta. Zgovorne so tudi številke: Tajska bo za cepivo plača 4,12 evra, EU pa 1,78 evra.

Veliko prahu je v zadnjih dneh dvignilo tudi poročanje nemških medijev, da naj bi bilo cepivo britansko-švedskega farmacevta le 8-odstotno učinkovito pri starejših nad 65 let, kar so v podjetju hitro zanikali. Tudi nemški zdravstveni minister je pojasnjeval, da sta medija, ki sta o tem poročala, verjetno zamešala številke. Osem odstotkov je namreč delež starejših od 65 let, ki so bili zajeti v klinično študijo cepiva. Iz EME, kjer naj bi po načrtih čez nekaj dni odobrili AstraZenecino cepivo, pa so včeraj sporočili, da obstaja možnost odobritve cepiva zgolj za določene starostne skupine, saj za starejše (ki so bili v študijo vključeni kasneje), še nimajo dovolj podatkov.

V Veliki Britaniji je medtem odmevala predvsem grožnja z nadzorom nad izvozom cepiva, ki so proizvedeni v EU - bojijo se namreč, da bi Bruselj lahko blokiral dostavo Pfizerjevega cepiva na Otok, kjer naj bi zaloge odmerkov počasi kopnele. Britanski premier Boris Johnson je včeraj pozval EU, naj ne omeji izvoza cepiva. Razvoj cepiva je po njegovih besedah odličen primer sodelovanja med državami, omejitve izvoza pa bi bile v nasprotju s tem. Tiskovni predstavnik EK pa je dejal, da ima EU vso pravico postaviti določene omejitve izvoza. Podobno je storila že lansko pomlad pri izvozu zaščitne opreme. EU, ki je cepljenje označevala za tisto luč na koncu tunela, ki nas bo vrnila v normalno življenje, je v hiter razvoj cepiv vložila več milijard evrov, sedaj pa bi rada videla rezultate, je včeraj spomnila tudi predsednik EK Ursula von der Leyen. A namesto obljubljenih odmerkov cepiva farmacevtski giganti zamujajo z dobavami, države dobivajo manjše količine odmerkov, kot načrtovano, cilj cepiti 70 odraslih do konca poletja pa je ob trenutnem tempu cepljenja neuresničljiv.

Sanofi bo proizvajal cepivo Pfizerja Francoski farmacevtski gigant Sanofi je danes sporočil, da bo pomagal pri proizvodnji 125 milijonov odmerkov cepiva konkurenta Pfizerja in BioNTecha. Tudi pri dobavi in proizvodnji tega cepiva namreč prihaja do zamud. Nemški BioNTech bo tako najprej proizvajal cepivo v Sanofijevem obratu v Frankfurtu, s tem bodo začeli poleti. Da naj pomaga pri proizvodnji cepiv konkurenčnih farmacevtskih podjetij, je na Sanofi pritiskala francoska vlada, ko je postalo očitno, da imajo vsa podjetja težave s proizvodnjo zadostnih količin. Sanofi je ob tem sporočil, da bo skupaj z britanskim partnerjem GlaxoSmithKline prihodnji mesec začel drugo fazo kliničnega testiranja lastnega cepiva, ki pa ne bo pripravljeno vsaj do konca leta 2021. Izboljšati morajo predvsem učinkovitost pri starejših ljudeh.