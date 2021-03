O varnosti cepiva AstraZenece tudi strokovnjaki WHO

Cepljenje je včeraj začasno zaustavila tudi Slovenija, po tem ko so to storile že številne evropske države, med njimi Nemčija, Francija, Španija in Italija. Cepljenje bomo nadaljevali, ko bo Evropska agencija za zdravila podala odločitev o varnosti cepiva in njegovi nadaljnji uporabi, je pojasnil minister za zdravje Janez Poklukar. Kot je dejal, je svetovalna skupina sicer ugotovila, da ni utemeljenih strokovnih podlag za prekinitev cepljenja, kljub temu pa je iz previdnosti predlagala začasno zaustavitev do končne odločitve Eme.