Slovenski politični vrh se bo danes cepil z AstraZeneco

Evropska agencija za zdravila je včeraj pričakovano sporočila, da je cepivo AstraZeneca varno in učinkovito. Bodo pa v agenciji dopolnili informacijo o proizvodu, prav tako bodo o potencialni nevarnosti krvnih strdkov bolje obvestili izvajalce cepljenja in populacijo, da bo mogoče bolje obvladovati potencialne težave in ob pojavu simptomov tudi pravočasno ukrepati.

Spomnimo, da je cepljenje z AstraZeneco v zadnjih tednih začasno prekinilo več evropskih držav, vključno s Slovenijo, zaradi zaskrbljenosti glede pojava krvnih strdkov. Stroka je sicer ves čas vztrajala, da dokazov, da bi prav cepivo povzročalo strdke, ni. Kot prva je cepljenje z eno serijo odmerkov cepiva sicer prekinila Avstrija, in sicer po smrti in hudem obolenju dveh medicinskih sester. V dneh zatem so se za ta preventivni ukrep odločile še številne druge države in pri tem dejale, da bodo počakale prav na odločitev Eme. Že včeraj je več držav, med njimi Italija Nemčija, Bolgarija, Latvija in Litva, sporočilo, da bodo s cepljenjem z AstraZeneco nadaljevale že danes.

S cepljenjem pa bo nadaljevala tudi Slovenija, je včeraj sporočil zdravstveni minister Janez Poklukar. Danes je na vrsti politični vrh - cepivo AstraZeneca bodo prejeli predsednik republike Borut Pahor, predsednik Državnega zboraIgor Zorčič, predsednik Vlade RS Janez Janša in predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca. Poleg političnega vrha se bodo danes z njim cepili tudi zaposleni v državnem zboru.

Pahor je ob tem na družbenih omrežjih zapisal, da se bo "kot je bilo predvideno že pred začasno zaustavitvijo cepljenja in v skladu z nacionalno strategijo" danes cepil z AstraZeneco. Obenem si po odločitvi Eme glede varnosti cepiva želi, "da bi odločitev okrepila zaupanje ljudi v cepivo".