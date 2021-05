Ema analizira stranke učinke po AstraZeneci ter vnetje srca po Pfizerju in Moderni

"Menim, da je to dobro utemeljena odločitev. Podjetje AstraZeneca se ni držalo zavez glede dobav, po juniju pa bo za državljane EU na razpolago dovolj cepiv drugih proizvajalcev, tako da si lahko privoščimo, da tega cepiva ne naročamo več razen za dokončanje cepljenj, ki so v teku. Poleg tega je cepivo Vaxzvria (podjetje AstraZeneca) kot adenovirusno cepivo manj primerno za morebitne poživitvene odmerke v prihodnje, ker protitelesa proti adenovirusnem vektorju zmanjšujejo njegovo učinkovitost," pravi Roman Jerala s Kemijskega inštituta.

Evropska unija je sicer v nedeljo sporočila, da ne bo oddala novih naročil za cepivo AstraZeneca. Spomnimo, da je prejšnji mesec Evropska komisija sprožila tudi sodni postopek proti podjetju, ker ni spoštovalo pogodbe o dobavi cepiv in ni imelo zanesljivega načrta za zagotovitev pravočasnih dostav.

"Sicer cepivo AstraZeneca zelo dobro zaščiti pred pojavom hude bolezni, je pa dejstvo, da je bilo v zvezi s tem cepivom povezanih veliko kontroverz, ki so prispevale z zmanjševanju interesa za cepljenje, tako da je tudi s tega vidika koristno, da se EU v prihodnjih mesecih preusmeri na druga cepiva," še dodaja.

Tudi v zvezi s covidom-19 so poročali o primerih GBS. Podatka o tem, kako pogosti so primeri GBS v povezavi s cepivom AstraZenece še nimamo, "lahko da ne presegajo pričakovane pogostosti v populaciji" , pravi Jerala. "Pogostost GBS se je povečala ob cepljenju proti prašičji gripi leta 1976 v ZDA in tudi takrat bolezen nastopila v manj kot 1 primeru na 100.000 cepljenih."

Gre za redko bolezen perifernega živčnega sistema, ki jo običajno povzročijo okužbe z bakterijami in virusi. Pojavlja se v približno 1 primeru na 100.000 prebivalcev. Pogost simptom sta bolečina globokih mišic in prizadetost obraznih mišic, lahko pa se razvije paraliza celotnega telesa. Večina bolnikov v nekaj mesecih popolnoma okreva, nekaterim pa ostanejo trajne posledice. Smrt zaradi zapletov bolezni je izredno redka.

Evropska agencija za zdravila EMA sicer preučuje poročila o redkih primerih nevrodegenerativne motnje po cepljenju s cepivom Astrazeneca. Gre za morebitno povezavo med cepivom in Guillain-Barrejevim sindromom (GBS).

Že od samega začetka so cepivo AstraZenece spremljale težave z dobavo.

Obenem Ema zaradi morebitne povezave z vnetjem srca analizira tudi cepivi Pfizer in Moderne. Zaenkrat ni nobenih dokazov, da bi bilo to dvoje povezano, dodajajo pri Emi. Prejšnji teden je ameriški Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) sporočil, da ni ugotovil nobenih povezav med vnetjem srca in cepivi proti covidu-19.

"Očitno gre za posamezne primere, je pa EMA posebej pozorna,"je na analize agencije dejala Beovićeva in poudarila, da gre za izjemno redke primere.

Pri ameriškem Pfizerju in nemškem BioNTechu so sporočili, da podpirajo revizijo Eme, a da po več kot 450 milijonih razdeljenih odmerkov niso zaznali nobenih indikacij o omenjeni vzročni povezanosti. Kot so še pojasnili, pri cepljenih niso zaznali povišane stopnje tveganja za miokarditis oziroma vnetje srčne mišice v primerjavi s splošno populacijo.

Norveški strokovnjaki za opustitev cepiv AstraZenece in Johnson & Johnsona

Norveški strokovni odbor, ki ga je norveška vlada vzpostavila za oceno cepiv proti covidu-19 podjetij AstraZeneca in Johnson & Johnson, medtem odsvetuje njuno uporabo zaradi tveganja redkih, a resnih stranskih učinkov."Ne priporočamo uporabe vektorskih adenovirusnih cepiv v nacionalnem programu cepljenja," je sporočil vodja odbora Lars Vorland.

"To je seveda zaradi resnih neželenih učinkov", ki so jih ugotovili pri majhnem delu ljudi, cepljenih s temi cepivi, je dodal zdravnik. Da ne bi upočasnili kampanje cepljenja, pa odbor priporoča, da bi bili cepivi ljudem na voljo na prostovoljni podlagi.