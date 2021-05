Kaj bo z drugim odmerkom cepiva AstraZenece? Pristojni: Cepiva je dovolj

Tako Bojana Beovićkot Roman Jerala s Kemijskega inštituta pravita, da bo cepiva dovolj. Trenutno je nerazporejenih 49.000 odmerkov cepiva AstraZeneca, zagotovljenih pa je še 96.000 odmerkov. Če pa bi za drugi odmerek kljub vsemu zmanjkalo cepiva AstraZenece, bi ga lahko nadomestili s cepivom Pfizerja ali Moderne, je povedala Beovićeva.

V tem tednu v Sloveniji pričakujemo dobave vseh štirih cepiv proti covidu-19. Pfizer in BioNTech bosta dostavila 58.500 odmerkov cepiva, Moderna 14.400, AstraZeneca 12.000 in Johnson & Johnson 6000 odmerkov, so za STA pojasnili na NIJZ. Skupaj bo dobavljenih 90.900 odmerkov. Zaenkrat cepljenje s prvimi odmerki cepiva AstraZeneca še poteka, če bo treba in če v tretjem kvartalu letošnjega leta ne bo novih dobav, bo cepivo zadržano za druge odmerke, so pojasnili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Evropska komisija namreč ni oddala novih naročil za cepivo proti covidu-19 proizvajalca AstraZeneca.