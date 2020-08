Avgust na Hrvaškem nad pričakovanji: 'Letos bomo zmagovalci Sredozemlja'

Hrvati se veselijo – pretekli konec tedna je obisk turistov presegel vsa pričakovanja. Na avtocesti je šlo skozi postajo Lučko več avtomobilov kot na to soboto pred letom dni, in sicer 34.515. To je le 283 vozil več kot lani, a seveda smo sredi pandemije novega koronavirusa. V Istri in Kvarnerju je čutiti optimizem glede turistične sezone, medtem ko je v Dalmaciji situacija malo manj rožnata, predvsem zato, ker je težje dostopna z avtomobilom.

icon-expand FOTO: 24ur.com icon-chevron-left icon-chevron-right

Kot navaja hrvaški Jutarnji list, je v petek in soboto cestninsko postajo Lučko prečkalo 72.116 vozil, kar je 3,7 odstotka manj kot pred letom dni. Opazili so tudi dolge kolone na mejnih prehodih s Slovenijo, ki so bile ponekod dolge tudi do sedem kilometrov. Dodali so, da so v splitskem pristanišču pričakali okoli 70.000 potnikov in 16.000 vozil, na letališču pa je bilo konec tedna okoli 30.000 ljudi. Po vikendu prebujen optimizem, situacija v Dubrovniku pa prav nič rožnata

icon-expand Pretekla leta je Dubrovnik obiskalo tudi ogromno gostov s križark. FOTO: iStock

Župan Dubrovnika Mato Franković je zaprosil hrvaški državni štab civilne zaščite, naj spremeni odredbo o prepovedi vstopa ladij z več kot dvesto potniki ali križarkami v pristanišča. Družba MSC zaradi tega v svoj program na primer ni več vključila Dubrovnika, čeprav je bil pred tem njihov stalni postanek na turah po zahodnem Sredozemlju. Franković je s to problematiko seznanil vodjo štaba Davora Božinovića in ministra za morje, promet in infrastrukturo Olega Butkovića. Ob tem jima je predstavil vse ukrepe, ki jih je že sprejela družba MSC na svojih križarkah, pa tudi ukrepe mesta. Situacija v Dubrovniku namreč ni prav nič rožnata – njihovo sezono rešujejo domači turisti. Po podatkih mesta je 5. avgusta tam prenočilo 11.112 turistov, kar je 60 odstotkov manj kot lani na isti dan. Takoj za hrvaškimi turisti so Nemci, Britanci in gosti iz BiH, Francije ter Poljske. Problem Dubrovnika je, ker je odvisen od turistov, ki prispejo z letali oziroma s križarkami, saj je oddaljen od evropskih središč in avtoceste. To je vidno tudi pri tem, koliko manj turistov iz ZDA in Avstralije je letos obiskalo mesto – lani je na primer v prvih sedmih mesecih tja prišlo 94.413 Američanov, letos pa samo 3366.