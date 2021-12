Avstralci razvijajo nov test, ki bi lahko pomagal v boju proti omikronu

Na rezultate testa, ki je trenutno v fazi prototipa, je potrebno počakati 20 minut, test pa je prvi te vrste na svetu. Prve ocene kažejo, da je omikron do 40-krat manj občutljiv na nevtralizirajoča protitelesa osebe kot sev delta, kar predstavlja nov izziv za zaščito ljudi pred virusom.

Avstralska inštituta Doherty in Burnet sta se združila, da bi ustvarila edinstven test za uporabo na mestu oskrbe. Slednji je že dokazal, da je "zelo natančen" pri merjenju nevtralizirajočih protiteles osebe, kar je povezano z zaščito imunosti pred resnim potekom bolezni pri covidu-19.

Tom Fulford z inštituta Doherty je dejal, da bi test osebi lahko pomagal izvedeti, kdaj potrebuje poživitveni odmerek za povečanje svoje imunosti. "Predvidevamo, da bo ta test del niza indikacij, ki bodo pomagale ugotoviti, kdo bo morda potreboval obnovitveno cepivo," je dejal Fulford. "Test je mogoče tudi prilagoditi tako, da poda informacije o tem, ali ima posameznik zaščitna protitelesa proti določenim različicam, ki so bolj skrb vzbujajoča."

Namestnik direktorja inštituta Burnet David Anderson pa je dejal, da bi test lahko postal uporaben v časovno kritičnih okoljih in ekonomsko šibkih okoljih, kjer je laboratorijsko testiranje težje dostopno. "Eden ključnih elementov testa je, da lahko uporabimo kri, pridobljeno z vbodom v prst, kar je bistveno, če se bo test res uporabljalo na mestu oskrbe," je dejal izredni profesor Anderson. "Drugi je, da smo dokazali, da lahko v test zlahka vstavimo različne različice. Čeprav omikrona še nismo testirali, bo to dovolj preprosto, da ga vključimo v naš test namesto prvotnega seva ali drugih različic, ki smo jih testirali do zdaj."

Inštituta trenutno iščeta komercialne partnerje za razvoj proizvodnega procesa in uvedbo testa po vsem svetu.