Avstralija in Nova Zelandija odprli potovalni mehurček

Do nedelje je v ZDA najmanj en odmerek cepiva prejelo okoli 50,4 odstotka vseh odraslih, kar je okoli 130 milijonov ljudi, je razvidno iz podatkov ameriškega Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC). Delež cepljenih med rizičnimi skupinami in starejšimi od 65 let je 81 odstotkov, okoli dve tretjini prebivalcev pa je že zaščitenih pred virusom.

V ZDA sicer v povprečju na dan cepijo več kot tri milijone ljudi. Skupno so razdelili skoraj 210 milijonov odmerkov cepiva. Prva je bila medicinska sestra v New Yorku 14. decembra lani. V državi večinoma cepijo s cepivi proizvajalcev Moderna in Pfizer, začasno pa so opustili cepljenje s cepivom proizvajalca Johnson & Johnson, potem ko so zaznali posamezne primere krvnih strdkov.

Potovalni mehurček med Avstralijo in Novo Zelandijo

Iz Avstralije in Nove Zelandije sporočajo, da sta se državi povezali v potovalni mehurček, ki dovoljuje potovanje čez Tasmansko morje, ne da bi potniki morali ob prihodu v obvezno karanteno. Dogovor pomeni, da so se lahko po dolgem času znova videle tudi družine, ki živijo v obeh državah. "To je zelo velik dan in razburljiv za družine in prijatelje," je povedala premierka Nove Zelandije Jacinda Ardern. Pohvalila je še uspeh obeh držav pri zajezitvi novega koronavirusa, saj je bil to glavni dejavnik, ki je dovolil oblikovanje potovalnega mehurčka.