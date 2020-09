Avstralija naročila 85 milijonov odmerkov cepiva, v Španiji več kot 500.000 okužb

Španija je bila hudo prizadeta, ko se je novi koronavirus spomladi širil po Evropi, nakar so s strogo karanteno uspeli zajeziti val okužb. A odkar so konec junija ukrepe odpravili, je število okuženih začelo znova naraščati. Vse višje število okužb številni pripisujejo vrnitvi nočnega življenja in skupinskih dejavnosti.

Vlada v Madridu se trudi zajeziti nov val okužb, ki sovpada z vnovičnim odpiranjem šol, ki so bile zaprte vse od marca. V državi s približno 47 milijoni prebivalcev so od prvega uradno potrjenega primera 31. januarja doslej potrdili 525.549 okužb, v povezavi s covidom-19 je umrlo 29.516 ljudi. Število okužb na prebivalca je tako v državi približno dvakrat tolikšno kot v Franciji in Italiji, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

V zadnjih dveh tednih je država dnevno beležila po 7000 do 8000 novih primerov, od tega tretjino na širšem območju Madrida. Je pa stopnja smrtnosti tokrat bistveno nižja kot na vrhuncu krize marca in aprila, ko so dnevno poročali o okrog 900 umrlih, saj so okuženi v povprečju mlajši. Velik del okuženih predstavljajo tudi taki brez simptomov, zlasti zaradi okrepljenega testiranja.

Ponoven porast okužb sovpada s ponovnim odpiranjem šol, ki so bile zaprte vse od marca. Nekateri učenci so sicer na prostovoljni osnovi lahko sedli v šolske klopi že konec maja, a do sredine meseca naj bi se tja vrnili vsi.

Pri tem se številni starši bojijo poslati svoje otroke nazaj v učilnice, čeprav so oblasti sprejele številne ukrepe za preprečevanje širjenja okužb - za vse starejše od šest let so denimo obvezne maske, otroci si bodo morali oprati roke vsaj petkrat na dan.

Država sprejema tudi druge ukrepe za umiritev epidemije. Že avgusta so med drugim odredili zaprtje nočnih klubov in skrajšali čas obratovanja restavracij.

V največjem migrantskem centru v Grčiji potrdili 10 okužb s koronavirusom

V največjem grškem centru za migrante Moria na otoku Lezbos, kjer so prejšnji teden odkrili prvo okužbo z novim koronavirusom, so potrdili že deset okužb, število pa bi se lahko hitro povečalo, je danes poročala grška televizija ERT.

Prvo okužbo z virusom sars-cov-2 so v prenatrpanem migrantskem centru potrdili v sredo, na okužbo pa so doslej po poročanju nemške tiskovne agencije dpa testirali tisoč ljudi. Na rezultate še čakajo, oblasti pa se bojijo, da bi bilo lahko okuženih še več.

Okužbo naj bi v center, kjer v slabih higienskih in siceršnjih pogojih trenutno biva okoli 12.000 ljudi, vnesel 40-letni moški iz Somalije. Grške oblasti so mu že julija priznale azil, vendar pa v Atenah ni dobil zaposlitve, zato se je vrnil na Lezbos, po poročanju dpa navaja grško ministrstvo za migracije.

Po prvi potrjeni okužbi so v centru odredili 14-dnevno karanteno. V centru, ki naj bi imel zmogljivost za bivanje 2800 ljudi, jih je trenutno nastanjenih 12.600.