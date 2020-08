Avstralija zabeležila najbolj smrtonosen dan v pandemiji covida-19

Druge zvezne države so preventivno zaprle svoje meje z Viktorijo. Sosednji Novi Južni Wales je v zadnjih dveh tednih poročal po 22 ali manj novih okužbah dnevno, drugod pa so številke še nižje.

Premier Viktorije Daniel Andrews je danes ocenil, da se kažejo prvi učinki karantenskih ukrepov v Melbournu, ki so jih uvedli pred šestimi tedni. Število novih okužb je namreč danes najnižje v zadnjih 13 dnevih. V zadnjem dnevu so potrdili 322 okužb z novim koronavirusom.

To je že drugi dan zapored, da je Avstralija zabeležila rekordno število mrtvih zaradi koronavirusne bolezni 19, potem ko so v nedeljo potrdili 17 smrti.

V Parizu bo začela veljati obveznost nošenja zaščitnih mask ponekod na prostem. Gre za območja, kjer se zbira veliko ljudi, vključno z nabrežjem reke Sene in več kot sto ulicami, tudi turistično obleganim Montmartrom.

Medtem pa nekatere države po svetu ukrepe za zamejitev širjenja novega koronavirusa sproščajo. Na Škotskem se bodo tako spet začele odpirati šole. Vsi šolarji naj bi se k pouku vrnili do 18. avgusta. Na Irskem bodo znova odprli pivnice, ki so bile zaprte od začetka koronakrize. Omejitve, ki so jih uvedli za zajezitev širjenja novega koronavirusa, bodo odpravili tudi v Alžiriji.

Newyorški Metropolitanski muzej zaradi pandemije s petino manj osebja

Newyorški Metropolitanski muzej (Met) je zaradi covida-19 minuli teden znova zmanjšal število osebja – z odpuščanjem, prisilnimi dopusti in prostovoljnimi upokojitvami skupno za 20 odstotkov. Muzej je zaprt od marca dalje, prvih 80 zaposlenih pa so odpustili že aprila. Trenutno je v muzeju okoli 1600 zaposlenih, marca jih je bilo 2000.

Kot piše spletni portal Art Daily, so v muzeju v sredo odpustili dodatnih 79 zaposlenih, 93 pa se jih je prostovoljno upokojilo. Na prisilne dopuste, ki naj bi po pričakovanjih trajali največ šest mesecev, je odšlo še 181 zaposlenih.

V muzeju so se za tolikšno število prisilnih dopustov odločili, ker po vnovičnem odprtju vrat pričakujejo znatno nižji obisk kot pred pandemijo. Načrtujejo, da bo muzej odprt pet dni v tednu in ne sedem, kot je bil pred zaprtjem. Trenutno je za datum odprtja določen 29. avgust, a vodilni v muzeju priznavajo, da se to lahko spremeni.

"Razumemo, da bo muzej, v katerega se bomo vrnili, zelo drugačen od tistega, ki smo ga zapustili pred samo šestimi meseci," je povedal generalni direktor muzeja Dan Weiss.

V sporočilu osebju sta Weiss in direktor muzeja Max Hollein zapisala, da so vodilni v muzeju naredili, kar se je le dalo, da bi zmanjšali število odpuščenih. Med drugim so uvedli nova delovna mesta in znižali proračune programov. Weiss in Hollein sta si plači znižala za petino, plače drugih vodij pa za deset odstotkov.

Iz muzeja so še sporočili, da so spremenili formulo, po kateri razporejajo sredstva v vrednosti več kot tri milijarde dolarjev (2,5 milijarde evrov). Tako bodo 25 milijonov dolarjev (21,1 milijonov evrov), ki bi jih sicer porabili za pridobivanje novih del, namenili za operativne stroške muzeja.

Po ocenah vodstva se bo Met letos zaradi kriznih razmer moral soočiti z vsaj 150 milijoni dolarjev (126 milijoni evrov) izgube prihodkov, še piše Art Daily.

Umetnostne galerije v Los Angelesu s presenetljivo prodajo med pandemijo

Trgovina z umetninami v Los Angelesu pa v zadnjih mesecih beleži dobre rezultate. Ljudje, ki so bili zaradi pandemije covida-19 primorani ostati doma, so se naveličali gledanja vedno istih umetnin, zato so se odločali za nakup novih. Čeprav je trenutna prodaja daleč od razcveta, so v zadnjih mesecih nekatera dela dosegla rekordne cene.

Pandemija covida-19 je trgovino z umetniškimi deli postavila pred nove izzive, a tako hudo, kot so nekateri napovedovali ob prisilnem zaprtju galerij in selitvi umetnostnih sejmov ter dražb na splet, vsaj za zdaj ni, piše The Hollywood Reporter.

Neobičajen val rekordov na dražbah, triptih Francisa Bacona je bil denimo 29. junija pri avkcijski hiši Sotheby's prodan za 84,6 milijona dolarjev, in prodaje v galerijah nekoliko pomirjajo vpletene v panogi.

Po besedah poznavalke in svetovalke Veronice Fernandez sta bila junij in julij "dva najbolj aktivna meseca v 15 letih". "Hvaležna sem, a izmučena," je povedala Fernandezova, ki je nedavno v enem tednu pri le eni newyorški galeriji pomagala pri prodajah, ki so bile skupaj vredne več kot pol milijona dolarjev (422.000 evrov). Meni, da so k nenadni prodaji pripomogli sedenje doma med preveč znanimi stenami in občutki zamorjenosti.

Podobno meni umetnostna svetovalka in kustosinja Nancy Chaikin. Eden njenih kupcev se je zelo razveselil, ko so mu dostavili kupljeno umetnino. Povedal ji je, da mu je nakup dal "občutek normalnosti".

Po pregledu trga Chaikinova ocenjuje, da se trenutno povsod dosegajo prodajni rekordi: med živečimi umetniki, kot so Brice Marden, Vija Celmins, Wayne Thiebaud in George Condo, novimi imeni, kot sta Amoako Boafo in Titus Kaphar, ter že pokojnimi umetnicami, kot so Helen Frankenthaler, Ruth Asawa, Leonor Fini, Alice Rahon in Remedios Varo.

Michael Kohn, lastnik istoimenske galerije, ki deluje že od leta 1985 in ki se s krizo ne sooča prvič, ocenjuje, da je prodaja v njegovi galeriji nižja za tri četrtine. A čeprav so na najnovejši razstavi v Izraelu rojenega umetnika Nira Hoda našteli le šest obiskovalcev po predhodnem dogovoru, je galerija prodala polovico od 12 razstavljenih del, vsako za med 85.000 in 95.000 dolarjev (72.000 in 80.000 evrov).

Zbiratelji in galerije so veliko prihranili tudi pri prevozih in pošiljanju, saj so se nekateri umetnostni sejmi, kot sta hongkonški Art Basel in newyorški Frieze, preselili na splet. Del sredstev so zato lahko porabili za nakup umetnin.

Največ denarja se je sicer obrnilo na dražbah avkcijske hiše Sotheby's (363 milijonov dolarjev oziroma 306 milijonov evrov) in Christie's (421 milijonov dolarjev oziroma 355 milijonov evrov).