Avstralija zaradi blokade pošiljke ni v skrbeh, kmalu začenjajo z lokalno proizvodnjo

Potem ko je Italija blokirala izvoz 250.000 odmerkov cepiva AstraZenece, ki so bila namenjena v Avstralijo, so se odzvale avstralske oblasti, ki očitno nad blokado niso bile preveč presenečene. Kot so sporočili, ustavljena pošiljka ne bo bistveno vplivala na potek cepljenja, saj so pred kratkim dobili 300.000 doz AstraZenece, prav tako te ustavljene doze niso bile načrtovane za uporabo v naslednjih tednih. Prav tako začenjajo z lokalno proizvodnjo cepiv, prve doze iz domače proizvodnje pa pričakujejo že 22. marca. Zdravstveni ministerGreg Hunt je dejal, da naj bi tedensko proizvedli okoli milijona doz cepiva.

Tokratna blokada izvoza je prva, ki jo je EU izvedla v okviru vzpostavljenega mehanizma za nadzor izvoza cepiv proti covidu-19. EU je mehanizem vzpostavila v odziv na težave z dobavo cepiv proti covidu-19, zlasti z britansko-švedskim podjetjem AstraZeneca. Omogoča prepoved izvoza cepiva, če podjetje ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti do EU. Ukrep velja do konca marca.