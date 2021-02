Perth po zaprtju zaradi ene potrjene okužbe znova zaživel

Zahodna Avstralija je zabeležila še en dan brez lokalnega prenosa virusa. V celotni državi sicer danes niso zabeležili nobenega primera med lokalnim prebivalstvom. Če so razmere v državi ugodne, pa je izven države zaradi omejitev potovanj ujetih več državljanov. Problem je nastal zaradi pomanjkanja prostorov za karantene. Strokovnjaki so vlado pozvali, naj pripravi nacionalni načrt izvajanja karanten za mednarodne potnike.

Novozelandske oblasti so sporočile, da so zabeležile peti primer okužbe z novim koronavirusom, povezan s hotelom, v katerem potniki iz tujine preživljajo karanteno. Oseba je v hotelu preživela 14 dni, nato je sledila še petdnevna samoizolacija na domu. Kot so pojasnili na novozelandskem zdravstvenem ministrstvu, je bila oseba v času bivanja v hotelu v istem nadstropju kot ostali že potrjeni primeri. Ni še povsem jasno, kako je oseba prišla v stik z virusom. Vse, ki so se ob istem času nahajali v hotelu, so oblasti pozvale, naj se samoizolirajo.

V ameriški zvezni državi New York pa so se odločili, da bodo odslej cepili tudi kronične bolnike. Do zdaj so cepili le zdravstvene delavce in starostnike v DSO-jih. V ZDA sicer na dan cepijo 1,3 milijona ljudi.

Na Kitajskem so zabeležili najnižje število dnevnih primerov na celini od 17. decembra. V zadnjih 24 urah so poročali o 12 novih okužbah.

Južna Koreja pa se je medtem odločila za sproščanje nekaterih ukrepov. Več kot 500.000 gostinskim objektom bodo odslej dovolili obratovanje eno uro dlje, in sicer do 22. ure. Na južnokorejsko vlado v zadnjem času letijo očitki o prestrogih ukrepih. Če so se sprva odločali za množično testiranje in hitro iskanje stikov okuženih, pa je nato sledilo delno zaprtje gospodarstva. Zaradi bližajočih se praznikov, ko se bo na pot k družinam odpravilo na milijone prebivalcev, pa so oblasti pozvale, naj tokrat raje ostanejo doma. V petek so sicer v državi zabeležili 393 novih okužb.

Španija potrdila prvi primer brazilske različice novega koronavirusa

Španija je v petek potrdila prvi primer brazilske različice novega koronavirusa, za katero domnevajo, da je izredno nalezljiva. Kot so sporočile regionalne oblasti v Madridu, so okužbo z novim koronavirusom na madridskem letališču potrdili 29. januarja pri 44-letnem moškem, kasnejši testi pa so pokazali, da je okužen z brazilsko različico.

Španija je novico o prvem primeru brazilske različice novega koronavirusa objavila tri dni potem, ko je država prav zaradi preprečevanja širjenja novih različic virusa omejila letalske prihode iz Brazilije in Južne Afrike. Že konec decembra je država omejila prihode iz Velike Britanije, kjer so konec lanskega leta prav tako odkrili novo različico virusa.

V Španiji so doslej potrdili najmanj dva primera južnoafriške različice novega koronavirusa in okoli 450 primerov britanske različice. Zdravstveni strokovnjaki se bojijo, da so nove različice novega koronavirusa bolj nalezljive ali so tako mutirale, da virusu omogočajo, da se izogne učinkom cepiv proti covidu-19.