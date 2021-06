Avstralske zvezne države v strahu pred delta sevom uvajajo nove omejitve

Razmere so sicer najbolj kritične v Sydneyju, kjer so oblasti omejile gibanje okoli pet milijonom prebivalcev. Vlada Novega Južnega Walesa je v nedeljo razširila karanteno na več mest v državi. Številna podjetja so morala zapreti svoja vrata. Po besedah tamkajšnje premierke Gladys Berejiklian so v nedeljo zabeležili 18 okužb, kar je manj kot dan prej. Opravili so okoli 59.000 testiranj. "Število okužb se bo povečalo in na to moramo biti pripravljeni," je opozorila.

Cepljenje po mnenju kritikov poteka prepočasi. Do zdaj so uspeli polno precepiti le pet odstotkov odrasle populacije, približno 30 odstotkov pa je prejelo prvi odmerek. Tudi v Avstraliji je cepivo AstraZenece zaradi redkega stranskega učinka krvnih strdkov naletelo na odpor javnosti. Zaloge cepiva Pfizer so bile medtem omejene le na določene starostne skupine.

Medtem ko so dva primera v Zahodni Avstraliji uspeli povezati z izbruhom v Sydneyju, so okužbe v Queenslandu in Severnem teritoriju povezane z osebami, ki so zbolele kljub hotelski karanteni ob vrnitvi v državo. V oddaljenem Severnem teritoriju so zabeležili sedem okužb, širjenje delta različice pa so povezali z izbruhom v enem od rudnikov.

Avstralske oblasti skrbi tudi član kabinskega osebja prevoznika Virgin, ki je okužen z delta različico delal na petih domačih letih. Letalski prevoznik je stopil v stik z vsemi potniki in posadko.

Delta različica zapira tudi meje. Nova Zelandija se je zaradi zadnjega izbruha odločila, da za nekaj časa prepove lete iz Avstralije. Potovalni mehurček med obema državama so vzpostavili aprila, potniki pa so lahko potovali brez karantene.

Avstraliji je sicer med svetovno pandemijo uspelo zamejiti širjenje novega koronavirusa. Uspeh so pripisali strogim karantenam, ukrepom na meji in hitremu testiranju in sledenju stikov. V letošnjem letu niso zabeležili smrtnih primerov, so pa skupno od začetka pandemije našteli 30.450 okužb in 910 smrti.