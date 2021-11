Avstralija odpira meje za tuje študente in imetnike vizumov

Avstralija je znova dodatno omilila pogoje vstopa v državo tujcem, prednost je tokrat dala le določenim skupinam. Mednje spadajo delavci z vizami, mednarodni študentje ter državljani Japonske in Južne Koreje. Za vstop v državo pa bodo morali biti vsi polno cepljeni. Tako bodo po letu in pol dali nov zagon gospodarstvu.

Avstralija je maja lani uvedla enega najstrožjih ukrepov glede prehajanja mej na svetu. Vstop v državo je bil dovoljen je omejenemu številu državljanov in prebivalcev s stalnim prebivališčem. Med drugim je dovolila le minimalno število izjem za nujna potovanja, pri čemer so morali potniki ob vstopu v državo opraviti 14-dnevno karanteno, ki so jo krili iz lastnega žepa. Nekateri so pohvalili oblast, da se je odločila za prave ukrepe in tako pripomogla k omejitvi širjenja novega koronavirusa, vendar so ji nekateri očitali, da je na silo ločila družine.

Ukrep so omilili šele novembra letos in tako cepljenim državljanom in njihovim svojcem omogočili dolgo pričakovano svobodo. Po letu in pol je Avstralija tako odprla meje za državljane, prebivalce s stalnim naslovom in njihove družine ter Novozelandce, z včerajšnjim dnem pa je vstop sprostila tudi za Singapurce. Prav tako so lahko cepljeni Avstralci brez omejitev zapustili državo.

Te omejitve je sedaj še dodatno sprostila, saj se bodo v skladu z novimi pogoji v Avstralijo s 1. decembrom lahko vrnili imetniki vizumov, ki izpolnjujejo pogoje. Premier Scott Morrison je tokratno odločitev označil za "pomemben korak naprej". "Imetniki vizumov, ki izpolnjujejo pogoje, vključujejo kvalificirane delavce in mednarodne študente, pa tudi begunce, humanitarce in imetnike začasnih vizumov," je dejala ministrica za notranje zadeve Karen Andrews. Za vstop morajo biti polno cepljeni. Tako se bo po ocenah vlade med decembrom in januarjem vrnilo več kot 200.000 oseb. "Vrnitev delavcev in študentov v Avstralijo je pomemben mejnik na naši poti povratka v normalo," je dejal Morrison. Vrnitev tujih študentov, ki v gospodarstvo države prispevajo približno 35 milijard avstralskih dolarjev (okoli 22 milijard evrov) na leto, bo velika spodbuda za izobraževalni sektor. Izredno pomembna za gospodarstvo je tudi vrnitev delavcev, predvsem tistih, ki delajo v panogah, ki so zaradi njihove odsotnosti le stežka preživele. Vstop bo po novem dovoljen tudi polno cepljenim državljanom Južne Koreje in Japonske z veljavnimi vizumi. Tudi ti bodo lahko vstopili brez obvezne dvotedenske karantene. Država se je za postopno odpiranje meje odločila po tem, ko je dosegla želen cilj precepljenosti v državi, saj je cepljenih več kot 85 odstotkov Avstralcev, starejših od 16 let.