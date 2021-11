31-letnica med obvezno hotelsko karanteno zanetila požar

Avstralija je do zdaj potrdila dva primera nove različice koronavirusa omikron, zato je avstralska vlada že uvedla dodatne ukrepe. Prekinili so ves letalski promet z Južno Afriko, Namibijo, Zimbabvejem, Bocvano, Lesotom, Svazijem, Sejšeli, Malavijem in Mozambikom. Vsem, ki niso državljani Avstralije in so se v zadnjih dveh tednih nahajali v eni od omenjenih držav, je avstralska vlada prepovedala vstop v državo.