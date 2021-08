Avstralska Viktorija se zaradi novih okužb že šestič zapira

V Sydneyju in še nekaj delih zvezne države Novi Južni Wales ukrepi veljajo že več tednov, a je njihov uspeh – tudi zaradi pretežno necepljenega prebivalstva – omejen. V zadnjem dnevu so v Novem Južnem Walesu potrdili celo največ okužb doslej, 262.

Skoraj vse so sicer odkrili v Sydneyju, a je zaradi določenega števila primerov v drugih okrožjih premierka Gladys Berejiklian omejitvene ukrepe – tudi navodilo, naj ljudje v pretežni meri ostajajo doma – razširila še na dodatna območja. Zaradi petih primerov v mestu Newcastle s 320.000 prebivalci so denimo oblasti tam za teden dni zaprle šole.

V Avstraliji so doslej z vsemi potrebnimi odmerki proti covidu-19 cepili le 20 odstotkov prebivalcev, za to pa je kriva tako pomanjkljiva dobava cepiv kot tudi obotavljanje številnih, ali bi se cepili ali ne.

Tudi Francija bo starejšim in ranljivim ponudila tretji odmerek cepiva proti covidu-19

Francija bo medtem septembra starejše in ranljive začela cepiti s tretjim odmerkom cepiva proti covidu-19, je danes napovedal francoski predsednik Emmanuel Macron. S tem se bo pridružila več drugim državami, vključno z Nemčijo, ki se zlasti v luči širjenja bolj nalezljive različice novega koronavirusa delta odločajo za ta korak.

"Da, verjetno bomo potrebovali tretji odmerek, ne takoj za vsakega, v vsakem primeru pa za starejše in najranljivejše," je v zadnjem v nizu videoposnetkov o cepilni strategiji vlade dejal Macron. Potrdil je, da bodo poživitveni odmerki na voljo septembra.

Načrte v tej smeri je razgrnil že minuli mesec, ko je dejal, da bodo dodatnega odmerka deležni tisti, ki so v začetku leta med prvimi prejeli prvi odmerek - zlasti starejši od 80 let in tisti z resnimi zdravstvenimi težavami. Trenutno je tretji odmerek na voljo ljudem z oslabljenim imunskim sistemom. Cepljenje s tretjim odmerkom, in sicer starejših od 60 let je že začel Izrael, da bo s tem začela septembra, pa je minuli teden napovedala tudi Nemčija.

Prav v sredo je sicer Svetovna zdravstvena organizacija pozvala države, naj počakajo s tretjim odmerkom vsaj do konca septembra, da bi tako zmanjšali drastično neenakost pri porazdelitvi cepiv med bogatimi in revnimi državami.