Avstrija namerava z 19. majem močno olajšati pogoje za vstop v državo in odpraviti obvezno karanteno za turiste iz večine članic EU oz. za potnike iz držav, ki so na zemljevidu Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) obarvane rdeče. Ne bo pa to veljalo za Slovenijo, ki je na tem zemljevidu obarvana temno rdeče.

Za prihod iz držav, ki so na tem zemljevidu obarvana zeleno ali oranžno, ne bo nobenih posebnih omejitev. Sem trenutno kot države spadajo le Finska, Islandija, Portugalska in Malta. Avstrija bo odpravila karanteno za prihod iz več držav, a ne iz Slovenije. FOTO: Dreamstime Iz držav in območij, označenih s svetlo rdečo, bo v Avstrijo mogoče vstopiti z negativnim testom na koronavirus ali pa z dokazilom o cepljenju ali prebolelemu covidu-19. Za vstop iz temno rdečih območij bo še naprej obvezna desetdnevna karantena, ki jo bo mogoče prekiniti z negativnim testom po petih dneh. Ostajajo sicer določene izjeme, zlasti za dnevne migrante. PREBERI ŠE Hrvaška prešla nov črn mejnik: covid-19 doslej zahteval več kot 7000 življenj Tako bo v Avstrijo brez obvezne karantene od 19. maja vstopiti iz priljubljenih počitniških destinacij za avstrijske turiste, kot so Italija, Španija ali Grčija. Prav tako bo mogoč lažji prihod iz Nemčije, iz katere prihaja največ turistov v Avstrijo. Ali bo sistem razlikoval tudi med posameznimi regijami, tako kot to razlikuje zemljevid ECDC, zaenkrat še ni jasno. Kot kaže seznam držav, je za obravnavo potnikov iz neke države odločilno stanje v njeni "najslabši" regiji. Z 28. aprilom medtem Slovenija ukinja cestne nadzorne točke na mejnem območju z Italijo in Avstrijo, na meji z Madžarsko pa te za zdaj ostajajo. Oranžnih je namreč tudi več regij na Irskem, Norveškem, Danskem in v Španiji, a spadajo med rdeče države. V Romuniji je temno rdeča le Bukarešta, a spada celotna država v kategorijo, za katero bo še naprej obvezna desetdnevna karantena. V tej skupini je tudi Slovenija, sicer pa glede na sedanji zemljevid ECDC tudi Francija, Švedska, Nizozemska, Hrvaška, Češka, Madžarska, Poljska, Bolgarija, Ciper, Estonija in Litva. Avstrijsko ministrstvo za zdravje je ob napovedi novega sistema še zagotovilo, da bo seznam držav redno preverjalo in pogoje vstopa prilagajalo trenutnim razmeram.