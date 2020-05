Avstrija, Češka, Slovaška in Madžarska za skupno odprtje meja sredi junija

"Strinjali smo se, da želimo to pot prehoditi skupaj in da na krov vzamemo tudi Madžarsko," je po pogovorih s kolegoma iz Češke in Slovaške, Tomašem Petričkom in Ivanom Korčokom, dejal vodja avstrijske diplomacije."Odločitev o odprtju meja bi lahko sprejeli prihodnji teden, ko naj bi tudi določili konkretni datum odprtja meja. Trenutno poteka intenzivno delo, da bi s Češko, Slovaško in madžarsko sosedo sredi junija ponovno vzpostavili svobodo potovanja", kot je bila pred pandemijo covida-19, je še pojasnil Alexander Schallenberg. Dodal je, da je pomembno, da so ukrepi osnovani na jasnih parametrih zdravja, mobilnosti in varnosti.