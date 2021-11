Avstrija in Hrvaška nizata rekordne številke ter zaostrujeta ukrepe

Avstrijska vlada in deželni glavarji zveznih dežel so se sicer v petek dogovorili, da bo od ponedeljka za večino področij javnega življenja veljalo pravilo PC, torej samo cepljeni in prebolevniki. To pravilo bo uvedeno za hotele, gostinske lokale, kulturne in športne ustanove, storitveno dejavnost in prireditve z več kot 25 osebami. Negativen test na okužbo z novim koronavirusom bo kot alternativa na voljo le še na delovnem mestu.

Da je Hrvaška na vrhuncu četrtega vala epidemije covida-19, prihodnost pa negotova, opozarja zdravstveni minister Vili Beroš . Po njegovih besedah je jasno, kateri ukrepi lahko zmanjšajo porast novih okužb. Najbolje se je cepiti in upoštevati osnovne protiepidemične ukrepe, je bil jasen. Zatrdil je, da je zagovornik osebne svobode, vendar pa se ta konča, ko ogrožamo tuje zdravje in življenje.

Na Hrvaškem so v zadnjem dnevu na okužbo z novim koronavirusom testirali 15.498 oseb, pozitivnih pa jih je bilo 7094. S tem je delež pozitivnih testov kar 45,77-odstoten.

Štab hrvaške civilne zaščite navaja, da imajo na Hrvaškem trenutno 31.689 aktivno okuženih. Od tega je 1786 bolnikov v bolnišnicah, 234 jih diha s pomočjo ventilatorjev. V samoizolaciji je trenutno 30.256 oseb.

Na Hrvaškem je z vsaj enim odmerkom cepiva cepljenih 1,939 milijona ljudi, 1,816 milijona pa jih je polno cepljenih. Polno cepljenih je tako 53,71 odstotka odraslih.

Tudi na Hrvaškem so v petek sprejeli strožje ukrepe za omejevanje epidemije covida-19. S 15. novembrom bo tako obvezno covidno potrdilo oz. izpolnjevanje PCT-pogoja za uporabnike in uslužbence javnih in državnih služb, že z današnjim dnem pa se dodatno omejujejo zbiranja.

V zaprtih prostorih je prepovedano zbiranje več kot 50 ljudi, razen če imajo vsi covidno potrdilo, obvezna pa bosta nošenje maske in ohranjanje razdalje. Na odprtem je meja postavljena pri stotih udeležencih. Vsi dogodki se morajo končati do polnoči, izjema so le kinopredstave, ki so se začele pred 23. uro, in poročne slovesnosti, na katerih imajo vsi svatje ustrezno potrdilo. Poročne zabave se morajo končati do dveh zjutraj.