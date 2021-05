Avstrija odpira lokale in hotele, Francija terase, v Italiji krajša policijska ura

V Avstriji se po sedmih mesecih odpirajo gostinski lokali in hoteli. Protikoronski ukrepi se rahljajo tudi v Franciji in Italiji. V ZDA medtem beležijo najmanj smrti zaradi covida-19 od marca lani, ko je v ZDA izbruhnila epidemija covida-19. Indija pa je zabeležila nov rekord smrti zaradi covida-19, saj je v zadnjem dnevu umrlo 4529 covidnih bolnikov.

V Avstriji so danes ponovno zagnali turistične dejavnosti. Vrata odpirajo tudi gledališča in kinodvorane, znova obratujejo tudi športne dvorane in fitnesi. Vendar gosti, obiskovalci oziroma stranke potrebujejo t. i. dokazilo PCT – da so bodisi preboleli covid-19 bodisi so cepljeni proti tej bolezni ali imajo negativen test na okužbo z novim koronavirusom. V veliko hotelih in tudi gostinskih lokalih bodo gostom ponudili možnost samotestiranja. To dokazilo je od danes tudi dovolj, da se prišleki iz določenih držav, tudi Slovenije, ob vstopu v Avstrijo izognejo obvezni karanteni.

Avstrijski kancler Sebastian Kurz je današnji dan označil za "začetek našega boja za vrnitev v normalnost". Epidemiološko stanje je po njegovih besedah trenutno boljše, kot so pričakovali. "Krivulja okužb se jasno znižuje, krivulja cepljenih se zvišuje," je na kratko opisal. V Avstriji trenutno v zadnjih sedmih dneh beležijo 65 okužb na 100.000 prebivalcev. V restavracijah v Franciji lahko gostom strežejo na terasah Pomembno so se sprostili protikoronski ukrepi tudi v Franciji, med drugim so začetek nočne policijske ure z 19. preložili na 21. uro. "Od 19. maja bomo morali znova odkriti svoj francoski način življenja," je dejal francoski predsednikEmmanuel Macron. Z današnjim dnem lahko restavracije v Franciji svoje storitve ponujajo na zunanjih površinah. Enako velja za kulturne ustanove. Na terasah veljajo strogi higienski ukrepi – zasedena je lahko le polovica mest, za eno mizo pa lahko sedi največ šest gostov. Restavracije so bile sicer v Franciji, ki se ponaša s svojo bogato gastronomsko tradicijo, zaprte vse od konca oktobra. Vrata danes odpirajo tudi francoske trgovine, ki ponujajo "nenujno" blago. Vsak kupec bo sicer moral imeti najmanj osem kvadratnih metrov prostora. S podobnimi omejitvami odpirajo tudi kinodvorane, gledališča in muzeje.

Italija skrajšala policijsko uro V Italiji se je medtem skrajšala nočna policijska ura, in sicer so njen začetek z 22. preložili na 23. uro. Na ta način naj bi ljudem omogočili, da so zvečer lahko dlje na prostem. Novo skrajšanje policijske ure načrtujejo za 7. junij – takrat naj bi njen začetek preložili na polnoč. Prepoved izhodov iz stanovanj sicer potem traja do 5. ure zjutraj. V ZDA najmanj smrti od začetka epidemije V ZDA medtem beležijo najmanj smrti zaradi covida-19 od marca lani, ko je v ZDA izbruhnila epidemija covida-19, je v torek sporočila direktorica ameriškega centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC)Rochelle Walensky. Po podatkih ameriške univerza Johnsa Hopkinsa je v ZDA na ta dan umrlo 392 covidnih bolnikov, potrdili so okoli 28.600 okužb. Sedemdnevno povprečje je v ZDA v nedeljo znašalo 545 smrti zaradi covida-19, kar je bilo najmanj od marca lani. Povprečje novih okužb na dan je bilo do nedelje 30.211. Okužbe in smrti se znižujejo po vseh zveznih državah ZDA. "Dobivamo vojno proti virusu, vendar potrebujemo vašo pomoč, da dokončamo delo," je Američanom spočil višji svetovalec Bele hiše za covid-19 Andy Slavitt, ki je tiste Američane, ki tega še niso storili, pozval, naj se cepijo. Najmanj en odmerek cepiva proti covidu-19 je v ZDA doslej dobilo 60 odstotkov odraslih prebivalcev, dokončno zaščitenih pa je 38 odstotkov. Doslej so z enim odmerkom cepili tudi 600.000 najstnikov, starih od 12 do 15 let. V ZDA so doslej okužbo z novim koronavirusom potrdili pri okoli 33 milijonih ljudi, umrlo je okoli 587.000 covidnih bolnikov.

icon-expand Indija se sooča s pomanjkanjem bolniških postelj, kisika in ključnih zdravil. FOTO: AP

Iz Indije poročajo o novem rekordnem številu smrti Indija pa je danes zabeležila nov rekord smrti zaradi covida-19, saj je v zadnjem dnevu umrlo 4529 covidnih bolnikov. Hkrati so potrdili več kot 267.000 novih okužb z novim koronavirusom, skupno doslej 25,5 milijona okužb. Po številu smrti in okužbah je Indija na drugem mestu, takoj za ZDA. Strokovnjaki sicer ocenjujejo, da so v Indiji te številke dejansko še večje. V Indiji število smrti zaradi covida-19 v zadnjih dneh narašča, saj se epidemija sedaj širi na podeželju, kjer imajo slabši zdravstveni sistem od mest. Glede na trenutno hitro širjenje okužb in povečevanje števila smrti naj bi Indija že junija prehitela ZDA. Najnovejši val epidemije covida-19 je Indijo zajel pred šestimi tedni. Država se sooča s pomanjkanjem bolniških postelj, kisika in ključnih zdravil. Od začetka aprila se je število okužb podvojilo, umrlo pa je več kot 100.000 ljudi.

Indijske oblasti menijo, da je ohranjanje novih okužb na dnevni ravni pod 300.000 tretji dan zapored znak, da se sedanji val umirja. "Pandemična krivulja se stabilizira," je ocenil vodja vladne operativne skupine proti covidu-19 V. K. Paul.