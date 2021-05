Avstrija opušča cepivo AstraZenece

Zdravstveni minister Wolfgang Mückstein je ob tem pojasnil, da bo država v prihodnje v pretežni meri stavila na cepivi mRNK podjetij Pfizer/BioNTech in Moderna ter vektorsko cepivo podjetja Johnson & Johnson. Za leti 2022 in 2023 pa naročene dobave cepiv v 90 odstotkih sestavljajo mRNK cepiva, je dodal minister.

Pojasnil je še, da odločitev ni povezana z manjšo učinkovitostjo, temveč s težavami pri dobavi cepiva tega britansko-švedskega proizvajalca. Ocenil je sicer, da gre za varno cepivo, vendarle pa izpostavil tudi zadržke med prebivalci spričo redkih pojavov krvnih strdkov po cepljenju. Kdor je cepljen z dvema odmerkoma AstraZenece, naj bi sicer imel zaščito pred covidom-19 za devet mesecev. Katero cepivo uporabiti za tretji, poživitveni odmerek, bodo po besedah Mücksteina odločili pristojni strokovnjaki.

Pred Avstrijo sta sicer že Norveška in Švedska zaradi pojava redke oblike krvnih strdkov opustili cepivo. Večina drugih evropskih držav je njegovo uporabo omejilo na določene starostne skupine.

Evropska komisija je pred kratkim sporočila, da ni oddala novih naročil za cepivo podjetja AstraZeneca, s katerim se pogodba izteče junija. Poleg tega je komisija že pred tem sprožila sodni postopek proti proizvajalcu zaradi nespoštovanja pogodbe, saj ta ni dobavil dovolj cepiv in ni predstavil načrta za zagotavljanje dobave.

V EU razdeljenih 200 milijonov odmerkov cepiv proti covidu-19

V državah članicah Evropske unije so do danes zjutraj razdelili že vsaj 200 milijonov odmerkov cepiv proti covidu-19, kažejo uradni podatki zdravstvenih organov posameznih držav, ki jih beleži in sešteva francoska tiskovna agencija AFP. Po vsem svetu so medtem razdelili 1,5 milijarde odmerkov teh cepiv.

Ta mejnik potrjuje, da je unija zaenkrat dobro na poti, da doseže cilj 70-odstotne precepljenosti odraslega prebivalstva do konca julija. To namreč pomeni cepiti okoli 255 od skupno 448 milijonov prebivalcev unije. Kot še ugotavlja AFP, je bilo doslej v celoti - torej z dvema odmerkoma cepiv podjetij Pfizer/BioNTech, Moderna in AstraZeneca ali z enim samim odmerkom cepiva podjetja Johnson & Johnson - cepljenih 52,9 milijona ljudi oziroma 11,8 odstotka prebivalstva EU.

Vodi Malta z 32,5 odstotka cepljenih, zadnja je Bolgarija z zgolj 6,1 odstotka. Med velikimi članicami unije je bilo v Nemčiji v celoti cepljenih 11,1 odstotka ljudi, v Franciji 13,5 odstotka, v Italiji 14,6 in v Španiji 15,4 odstotka. V svetu medtem po številu cepljenih prednjači Izrael z 59 odstotki v celoti cepljenih prebivalcev. V ZDA je takih 35 odstotkov in v Veliki Britaniji 30 odstotkov.

Po trenutnih podatkih sledilnika Evropskega centra za nadzor bolezni (ECDC) so medtem države članice unije doslej prejele dobrih 218 milijonov odmerkov cepiv, razdelile pa so jih slabih 186 milijonov. Z vsaj enim odmerkom je bilo po podatkih ECDC doslej cepljenih 36,4 odstotka prebivalcev unije, v celoti jih je bilo cepljenih 14,6 odstotka.