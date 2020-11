Avstrija pripravila strategijo cepljenja: cepivo najprej za pol milijona starejših

V drugi fazi, marca in aprila, bosta na voljo dva milijona odmerkov cepiva za milijon ljudi, navaja Kronen Zeitung . Načeloma bo to prav tako namenjeno Avstrijcem, starejšim od 65 let, ter osebam s sistemskim tveganjem na področju varnosti, pravosodja, šol in izobraževalnih ustanov, kritične infrastrukture ter vzdrževanja javnega življenja.

Prva ciljna skupina bodo starejši od 65 let, zlasti tisti v domovih za ostarele. V tej fazi bodo cepili tudi tam zaposleno medicinsko in negovalno osebje. Sledi osebje v zdravstvenem sektorju, torej v bolnišnicah, ordinacijah, reševalnih organizacijah in socialnih službah. Prednost pri cepljenju bodo imele tudi osebe z visokim tveganjem, torej rizične osebe z diagnosticiranimi kroničnimi obolenji in drugimi 'prednostnimi' stanji.

Avstrijski minister za zdravje je ob tem dejal, da bi želeli doseči vsaj 50-odstotno precepljenost prebivalstva. Za najvišji možni učinek 'obrambe' pred okužbo z novim koronavirusom pa sta potrebna dva odmerka v razmaku treh do štirih tednov. Da je na prvem mestu varnost in ne časovni dejavnik, pa je izpostavil vodja svetovalne skupine za covid-19 pri avstrijski vladi Auer. "Višja kot je stopnja precepljenosti, manjše bi postopoma moralo biti tveganje," meni tudi Anschober.

S katerim od cepiv bodo naši severni sosedje pričeli cepiti svoje prebivalstvo, je odvisno od razpoložljivosti, so pristojni poudarili na novinarski konferenci. Prva cepiva proizvajalcev Pfizerja in BioNTtecha, Moderne in AstraZenece kažejo zelo obetavne rezultate. Kar bo odobreno prej, bo tudi najprej kupljeno in uporabljeno. Bolezni po okužbi z virusom SARS-CoV-2 ni mogoče podcenjevati, gre za reševanje življenj, je dejala Maria Paulke-Korinek, vodja oddelka za cepljenje in članica nacionalnega odbora za cepljenje.

V sredo podpis šeste pogodbe o cepivu

Države članice EU so se odločile za skupno nabavo cepiv. Fiksne predprodajne pogodbe na ravni Unije so že sklenjene s petimi od sedmih ponudnikov cepiv, šesto – z Moderno – pa naj bi podpisali jutri.

Kar se tiče Avstrije, to pomeni šest milijonov odmerkov cepiva AstreZenece, BioNTech in Pfizer jim bosta dostavila 3,5 milijona odmerkov, tri milijone odmerkov bo od podjetja Curevac, Johnson & Johnson bo zanje namenil 2,5 milijona odmerkov cepiva, od Sanofija pa bo Avstrija prejela 1,5 milijona odmerkov. V Avstrijo gresta tudi dva odstotka cepiva Moderne.

V okviru spletnega simpozija na temo covida-19, ki ga je organizirala univerza Johns Hopkins, so znanstveniki s tirolske zasebne univerze UMIT predstavili znanstveno napoved, ki bi lahko predstavljala pomemben temelj za določanje strategije cepljenja. V računalniški simulacijski študiji so preučevali različne scenarije gibanja okužb in koronavirusne bolezni ob upoštevanju omejenih zmogljivosti cepljenja. Rezultat je pokazal, da je najprej treba cepiti osebe, stare 65 let in več. Sledijo naj ranljivejše skupine in zdravstveni delavci. In temu cilju bo pri odločanju glede cepljenja sledila tudi Avstrija – to so določili tudi v nacionalni strategiji cepljenja, ki jo bo jutri potrdil in sprejel ministrski svet.