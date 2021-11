Avstrija za 20 dni zapira državo

Država je skupaj z Nemčijo in Slovaško v tednih pred božičem že uvedla vrsto strogih ukrepov, saj se razprava zaostruje o tem, ali so samo cepiva dovolj za boj proti koronavirusu. Približno 66 odstotkov prebivalstva Avstrije je v celoti cepljenih, kar je ena najnižjih stopenj v zahodni Evropi.

Že včeraj so se oblasti v avstrijskih zveznih deželah Salzburg in Zgornja Avstrija odločile za uvedbo zaprtja družbe tudi za cepljene, potem ko se število okužb in hospitalizacij še vedno zvišuje. Deželni glavar Salzburga Wilfried Haslauer je na novinarski konferenci dejal, da druge alternative ni več. "Zaprtje velja za velik poseg v javno življenje, vendar nam ni preostalo drugega, kot da se odločimo za to potezo," je dejal.