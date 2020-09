Avstrija zaradi porasta okužb zaostruje ukrepe, Kurz: Spet postaja resno

S ponedeljkom bodo v vseh trgovinah in javnih poslopjih v Avstriji obvezne zaščitne maske. Te je bilo sicer že doslej treba nositi v večjih supermarketih in na javnem prevozu.

Na 11. september Katalonci zaznamujejo dan, ko je Katalonija leta 1714 izgubila samostojnost. V zadnjih letih praznik pritegne velike množice ljudi, ki izražajo podporo vnovični samostojni poti pokrajine. A letošnja diada sovpada z intenzivnimi prizadevanji Španije, da bi zajezila porast okužb s koronavirusom, pri čemer je prav Katalonija med najhuje prizadetimi deli države. Ker so večja zborovanja prepovedana, so se organizatorji odločili za več manjših, razpršenih dogodkov, da bi se izognili prevelikemu številu ljudi na enem mestu.

Letošnja diada je prva, odkar so španska sodišča devetim vodilnim predstavnikom gibanja za neodvisnost oktobra lani prisodila dolgoletne zaporne kazni za njihovo sodelovanje v poskusih odcepitve. Obsodbe so sprožile večtedenske proteste, ki so se občasno sprevrgli v nasilje.

Glede na to, da so v Španiji trenutno prepovedana zbiranja več kot 10 ljudi, so sicer epidemiologi in politični voditelji pozivali k prepovedi vseh dogodkov, a so njihovi pozivi naleteli na gluha ušesa. "Nemogoče je, da bi bila pravica do protestov edina pravica, ki bi se ji morali odpovedati, da bi lahko živeli z virusom," je menila vodja največje katalonske skupine za neodvisnost ANC Elisenda Paluzie.

BiH kljub novim okužbam odpira meje za vse tujce, ki predložijo negativen test

V Srbiji so v preteklih 24 urah potrdili 92 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, za covidom-19 je umrla ena oseba, so sporočile tamkajšnje zdravstvene oblasti. Od začetka epidemije je zaradi covida-19 umrlo 730 ljudi. V preteklih 24 urah so opravili 9507 testov, od začetka epidemije pa 1.018.908. Na ventilatorjih je trenutno 33 bolnikov. Od začetka epidemije so v Srbiji potrdili 32.228 primerov okužbe z novim koronavirusom.

V BiH so medtem potrdili 290 novih primerov, za koronavirusno boleznijo je umrlo še šest ljudi. Glede na podatke entitetskih zavodov za javno zdravje so 194 novih primerov potrdili v Federaciji BiH, 95 v Republiki Srbski, en primer pa v distriktu Brčko. Oblasti BiH sicer kljub velikemu številu novih okužb odpirajo meje za vse tujce. Od sobote bodo v državo lahko vstopili vsi tuji državljani pod pogojem, da bodo imeli negativen test na novi koronavirus, ki ne bo starejši od 48 ur.

Vlada v Sarajevu je odločitev sprejela na zahtevo turistične industrije, ki je odprtje meja zahtevala že junija, vendar je pozitiven odgovor prišel šele zdaj. Turizem v BiH je zaradi pandemije utrpel veliko škodo, edina izjema je Neum, kjer so bile turistične zmogljivosti vse poletje polno zasedene.

Velik del turistične industrije v BiH, zlasti v poletni sezoni, je usmerjen v arabske države, katerih državljani do zdaj niso smeli vstopiti v BiH. Državljani sosednjih držav – Hrvaške, Srbije in Črne gore – pa lahko v BiH tako kot do zdaj vstopajo brez omejitev.