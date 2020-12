Avstrija želi začeti s cepljenjem na predbožični dan, v ZDA porast smrti

V okviru prve pošiljke naj bi države članice EU dobile po skoraj 10.000 odmerkov cepiva, do konca leta. V začetku prihodnjega leta bodo v več korakih sledile nove pošiljke. Avstrija bo v prvem četrtletju dobila predvidoma 900.000 odmerkov cepiva ameriškega Pfizerja in nemškega BioNTecha. Pričakuje pa tudi cepiva drugih proizvajalcev.

To bi lahko po ocenah vlade na Dunaju pomenilo, da bi prvi odmerki v Avstrijo in druge države EU prispeli 24. decembra. "Ne bomo čakali niti en dan, ampak takoj začeli razdeljevati cepivo, takoj kot bo prispelo v Avstrijo," je povedal Kurz.

Predstavniki ameriškega podjetja Pfizer so avstrijskemu kanclerju Sebastianu Kurzu v videokonferenci zagotovili, da bodo nemudoma bo odobritvi cepiva v EU začeli dostavljati odmerke, so v sredo sporočili iz avstrijske vlade.

Tudi brez neurja iz ZDA poročajo o težavah pri distribuciji cepiva podjetij Pfizer in BioNTech. Alabama in Kalifornija naj bi dobili skupaj 4000 neuporabnih doz cepiva, Iowi pa so odmerjeno količino zmanjšali za 30 odstotkov.

Prav tak se v ameriških bolnišnicah zaradi covida-19 zdravi rekordnih 113.000 bolnikov. V sredo so v ZDA potrdili 250.000 novih okužb. Najverjetneje bi ji bilo še več, a so morali številna mesta za testiranje zapreti zaradi snežnega neurja, ki je zajel celotni najgosteje poseljeni severovzhod ZDA.

Do konca tega tedna naj bi razdelili 2,9 milijona doz cepiva, minister za zdravstvo ZDA Alex Azar pa je dejal, da bodo prihodnji teden razdelili še dva milijona doz Pfizerjevega cepiva in 5,9 milijona doz cepiva podjetja Moderna, ki bo do konca tedna dobilo izredno avtorizacijo ameriške uprave za hrano in zdravila (FDA).

V ZDA so v sredo zabeležili tudi prvo hudo alergijsko reakcijo na cepivo na Aljaski, vendar so težave cepljene zdravstvene delavke hitro minile in se dobro počuti.

V petek se namerava javno cepiti podpredsednik ZDA Mike Pence, prihodnji teden pa bo enako storil tudi novoizvoljeni predsednik ZDA, 78-letni Joe Biden. Vodilni državni uradniki ZDA napovedujejo javna cepljenja, ker je med Američani še vedno precej nezaupanja v cepivo.

Demokrati in republikanci v ameriškem kongresu pa so blizu dogovora o drugem stimulacijskem paketu v višini 735 milijard evrov, ki pa ne predvideva pomoči zveznim državam in lokalnim skupnostim, kar so zahtevali demokrati. Predvideno tudi ni varstvo podjetij pred tožbami povezanimi z novim koronavirusom, kar so zahtevali republikanci. Predvidenih pa je med 490 do 570 evri pomoči vsakemu Američanu ter dodaten denar za brezposelne.

Ekvador in Čile odobrila Pfizerjevo cepivo

Po Mehiki sta v Latinski Ameriki cepivo proti covidu-19 ameriškega Pfizerja in nemškega BioNTecha v sredo odobrila še Ekvador in Čile. Še ta mesec bo Čile prejel prvih okoli 20.000 odmerkov cepiva. V Ekvadorju prvo pošiljko okoli 50.000 odmerkov cepiva pričakujejo v novem letu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Čilski predsednik Sebastian Pinera je v sredo v televizijskem nagovoru zagotovil, da bodo prve odmerke dobili še do konca leta. Pristojni organi so namreč izdali začasno dovoljenje za uporabo. V Ekvadorju je minister za zdravje Juan Carlos Zevallos sporočil, da pričakujejo prve odmerke od januarja naprej.