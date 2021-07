Avstrijci za širjenje okužb v Zrćah krivijo organizatorje, ti odgovarjajo: Vemo, zakaj to počno

Direktor Hrvaške turistične zveze Veljko Ostojić pravi, da se letos to ne bo zgodilo. "Da, vse spominja na lansko leto, a letos je situacija zaradi cepiva povsem drugačna. Mislim, da to ni konec sezone, seveda pa ne moremo biti mirni. Moramo pa se zavedati, da lani v tem času ni bilo cepiva, prav tako ni bilo na voljo toliko testov kot danes. Če so motivi epidemiološki in ne politično in finančno motivirani, bi morala biti sezona daljša," je dejal Ostojić, ki pa ni želel razkrivati podrobnosti o tem, kje in kako se je kdo okužil. Je pa ponovil, da bi se morala Hrvaška držati epidemioloških ukrepov in nadzirati situacijo, ker nihče ne ve, kakšne omejitve bo katera država kdaj sprejela. "Vem, da naši epidemiologi komunicirajo s kolegi iz EU in zelo dobro se ve, če je tisti, ki je pozitiven, prišel iz Hrvaške," je še dodal.

Da v Avstriji ne pojenja razburjenje glede povečanega števila okuženih zabave željnih mladih, ki so se pozitivni na okužbo z novim koronavirusom domov vrnili s počitnikovanja na Hrvaškem, poročajo hrvaški mediji. Še več, dodatno olje na ogenj naj bi prilivali celo avstrijski mediji, ki med drugim navajajo, da se je na priljubljeni plaži Zrće na Pagu, kjer je potekal glasbeni festival 'Austria goes Zrće', okužilo od 200 do 350 Avstrijcev, ta številka pa bi lahko še narasla. Festivala se je sicer udeležilo okoli 19.000 ljudi.

Omenjeni glasbeni festival, namenjen prav (oziroma predvsem) avstrijskim turistom, je potekal med 17. in 24. julijem. Na prizorišča naj bi sicer po zagotovilih organizatorjev lahko vstopale zgolj osebe, ki izpolnjujejo PCT-pogoje (preboleli, cepljeni, testirani).

Kljub temu kritike iz naše severne sosede ne pojenjajo, še več – Avstrijci brez kančka dvoma zatrjujejo, da se ni spoštovalo nobenih omejitev, na prizorišča pa se je povsem enostavno lahko vstopalo brez izpolnjevanja (in preverjanja) pogojev PCT.

Direktor Zavoda za turizem Liško-senjske županije Ivan Radošević te navedbe medtem ostro zavrača in trdi, da je vstop v klube v Zrćah zelo dosledno, že kar rigorozno nadzorovan, in tako nihče, ki nima potrdila o cepljenju ali negativnem testu, ne more vstopiti. Radošević hkrati sicer ponavlja, da se morajo vsi, ki hodijo na takšne festivale, zavedati, da – ne glede na testiranje – tvegajo.

'Vse to počno, da bi svoje goste obdržali v Avstriji'

Po drugi strani pa direktorica lokalne turistične skupnosti Marina Riznar zatrjuje, da gre za lažne novice. Obljublja celo, da se bo v zvezi s tem obrnila na veleposlaništvo in predstavništvo hrvaške turistične organizacije v Avstriji. Po njenem so navedbe o slabih 20.000 Avstrijcih na paškem festivalu absolutno pretirane. "19.000 Avstrijcev v času festivala ni bilo v Zrćah," trdi ter dodaja, da je bilo po njihovih podatkih v tistem obdobju na območju Novalje 3800 turistov iz Avstrije, od tega tisoč družinskih prijateljev domačinov, ki tja niso prišli zaradi festivala. Kar se tiče slednjega, pa so po njenih zagotovilih opravili kar 12.000 testiranj, ker na takšne dogodke ne more nihče brez covidnega potrdila ali testa.

"Že zdaj vidim, da so ublažili retoriko in da pišejo, da so bili med cepljenimi tisti, ki so se okužili. Vse to spominja na lansko leto in verjamem, da to počno, da bi svoje goste obdržali v Avstriji. To so medijski spini, ki jih na žalost na lastni koži občutimo mi. A mi ne želimo ogroziti nikogaršnje sezone," je dejala Riznarjeva.

V komercialnih nastanitvah na območju Novalje v tem trenutku sicer biva 20.500 turistov. "Kje bi bili, če bi tej številki dodali še 19.000 Avstrijcev. Če so začeli s to lažjo, zakaj se ne bi pogovarjali še o vsem drugem. Smo v položaju, ko se moramo braniti. Vsi, ki so se vrnili, so morali imeti covidno potrdilo, mi pa smo opravili svoje delo – 12.000 testov. In številke niso nekaj, kar lahko skriješ," poudarja direktorica lokalne turistične skupnosti.

Po njenih besedah vse to na srečo ni vplivalo na nadaljnje rezervacije, katerih število v Novalji še celo narašča. "Že dolgo se nam ni zgodilo, da bi nas gostje v Zavodu za turizem prosili za namestitev in moramo zato agencijam priporočati, kam naj se obrnejo. Vse je polno in upam, da vse to zdaj ne bo vplivalo na potek sezone, ker smo se dobro pripravili in smo organizirani za veliko število testiranj. Prav tako so bili odpovedani vsi veliki festivali. Imamo sedem točk za testiranje, ki delajo 24 ur na dan, imamo 'covidno' hišo, kjer je zagotovljena karantena in v njej Avstrijcev ni bilo," še zaključuje Riznarjeva.