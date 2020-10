Avstrijska študija: protitelesa so prisotna še več mesecev po okužbi

V študiji je takrat sodelovalo 884 ljudi, izvajajo pa jo na Danube Private Universit. Zdaj so ponovno testirali 102 osebi in pri 94-odstotkih testiranih torej našli protitelesa.

Profesor Ralf Braun meni, da to daje upanje, da imunost vendarle traja kar nekaj časa po okužbi, kar bi bila tudi pozitivna novica za program cepljenja, potem ko stroka upa, da bo prihodnje leto na voljo cepivo, poroča krone.at.

Strokovnjak še pravi, da ga je presenetilo tudi odkritje, da je titer protiteles relativno konstanten:"Zanimivo je, da to ne velja le za dolgotrajna protitelesa IgG, ampak tudi za titre IgA, za katere bi pričakoval, da se bodo sčasoma zmanjšali."

Ko gre za vprašanje protiteles in imunosti po okužbi z novim koronavirusom, je sicer odprtih vprašanj še ogromno, rezultati študij pa se med seboj močno razlikujejo.

Študija londonskega Imperial Collega, v kateri je sodelovalo 350.000 naključno izbranih sodelujočih, ki so od junija do septembra sami doma redno preverjali prisotnost protiteles, je tako denimo ugotovila, da se je delež oseb, ki imajo protitelesa, v kratkem času zmanjšal za več kot četrtino.

Prav tako so ugotovili, da so okuženi, pri katerih se niso pokazali simptomi okužbe, protitelesa izgubili hitreje, kot tisti, ki so imeli simptome. Študija je pokazala še, da je protitelesa izgubilo več starejših ljudi kot mlajših.