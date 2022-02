Avstrijski bundesrat podprl zakon o obveznem cepljenju proti covidu-19

Prav tako mora avstrijsko ministrstvo za zdravje izdati ustrezen odlok, ki bo urejal vse podrobnosti o izvajanju zakona, kot so na primer dovoljena cepiva ali izjeme, ki so izvzete iz obveznega cepljenja, še poroča APA.

V uradu avstrijskega predsednika so za avstrijsko tiskovno agencijo APA povedali, da bo predsednik države zakon o obveznem cepljenju proti covidu-19 pred podpisom skrbno preučil. Kdaj ga bo podpisal, tako še ni znano, pričakujejo pa, da naj bi zakon o obveznem cepljenju proti covidu-19 začel veljati v prihodnjih dneh.

Obvezno cepljenje proti covidu-19 bo v Avstriji obvezno za vse, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v tej državi. Obvezno cepljenje bodo uvajali v treh fazah. V začetku februarja bo vsako avstrijsko gospodinjstvo prejelo pisno obvestilo o ukrepu. Ta začetna faza bo trajala predvidoma do sredine marca in šele potem bodo sprožili nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti. Necepljeni bodo morali od takrat naprej računati na kazen, ki bo v hitrem postopku znašala 600 evrov, v rednem postopku pa do 3600 evrov.