Avstrijski kancer Kurz pozval k odobritvi ruskega in kitajskega cepiva v EU

Avstrijski kancler Sebastian Kurz meni, da bi morala Evropska agencija za zdravila EMA premisliti o odobritvi ruskega in kitajskega cepiva. Kot je dejal, je tudi sam pripravljen prejeti cepivo Sputnik, hkrati pa je izrazil zanimanje za proizvodnjo kitajskih in ruskih cepiv v Avstriji. Prepričan je, da "geopolitični tabuji" v takšnih časih državam in prebivalstvu ne bi smeli ovirati dostopa do cepiv.

Sebastian Kurz je za nemški Welt am Zontagpovedal, da je v primeru odobritve ruskega ali kitajskega cepiva pripravljen ponuditi avstrijske kapacitete za proizvodnjo odmerkov. "Gre za to, da bi čim prej lahko dobili na razpolago čim več varnih cepiv, neodvisno od tega, kdo jih je razvil." Po njegovem mnenju o tem vprašanju ne bi smel obstajati kakršenkoli geopolitični tabu. Ob tem je dejal, da je tudi sam pripravljen prejeti odmerek cepiva Sputnik V ter tudi kitajskega cepiva, ki ga izdeluje podjetje SinoVac. icon-expand Sebastian Kurz FOTO: AP "Pri cepivih je najbolj pomembno to, da učinkujejo, da so varna ter hitro dostopna, povsem nepomembne pa so geopolitične borbe." Pobuda avstrijskega kanclerja prihaja v času, ko v EU primanjkuje zadostnih količin odmerkov cepiv. Kurz ob tem težavo vidi v manjši dobavi od načrtovane ter dolgih postopkih odobritve Evropske agencije za zdravila. "Problematično je, da EMA zaradi birokracije dela tako počasi," je še dejal. icon-expand