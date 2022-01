Avstrijski parlament bo glasoval o obveznem cepljenju

Obvezno cepljenje bodo uvajali v treh fazah. V začetku februarja bo vsako gospodinjstvo prejelo pisno obvestilo o ukrepu. Ta začetna faza bo trajala do 14. marca in šele potem bodo sprožili nadzor izpolnjevanja obveznosti. Necepljeni bodo morali od takrat naprej računati na kazen, ki bo v hitrem postopku znašala 600 evrov, v rednem postopku pa do 3600 evrov.

Če bodo epidemiološke razmere to zahtevale, se lahko uveljavi tudi tretja faza, ko bo z odlokom zvezne vlade določen časovni rok za cepljenje in nato z odobritvijo parlamenta uvedene tudi avtomatske kazni za necepljene po vsej državi.

Za sprejetje zakona je potrebna navadna večina v parlamentu, ki jo vladni ljudska stranka (ÖVP) in Zeleni imajo, podporo zakonu pa so napovedali tudi opozicijski socialdemokrati (SPÖ) in številni člani liberalne stranke Neos, medtem ko so svobodnjaki (FPÖ) odločno proti.