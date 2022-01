Avstrijski poslanci podprli obvezno cepljenje proti covidu-19

Avstrijski parlament je prižgal zeleno luč predlogu zakona, s katerim namerava vlada s februarjem za vse odrasle uvesti obvezno cepljenje proti covidu-19. Podprli so ga z veliko večino, 137 poslancev je glasovalo za, le 33 proti, 13 pa se jih je vzdržalo. Gre za najstrožji evropski cepilni protokol – izjema od ukrepa, ki zajema 7,4 milijona ljudi oziroma 83 odstotkov prebivalstva, bodo le nosečnice in tisti, ki se ne morejo cepiti iz zdravstvenih razlogov. Pred glasovanjem se je v parlamentarnih klopeh vnela burna razprava, na Dunaju pa so se zbrali tudi protestniki.

icon-expand Razprava o obveznem cepljenju v Avstriji FOTO: AP

Obvezno cepljenje je imelo podporo znotraj vladajoče koalicije med ljudsko stranko in Zelenimi ter pri opozicijskih socialdemokratih in Neosu. Koalicija je bila soglasna, poroča avstrijska radiotelevizija ORF. Svobodnjaki so predlogu zakona ostro nasprotovali. Da bi zakon dejansko stopil v veljavo, ga mora sicer potrditi še zgornji dom parlamenta oziroma bundesrat, vendar imajo vladajoče strake tam večino, dodaja ORF. Glasovanje je predvideno za 3. februar. Burna razprava Vodja avstrijskih svobodnjakov (FPÖ) Herbert Kickl je ob začetku današnje razprave v avstrijskem parlamentu dejal, da je nad zakonom, ki uvaja obvezno cepljenje proti covidu-19, "zgrožen in šokiran". Ministre avstrijske vlade je tudi spomnil na obljubo, da ne bo splošnega, obveznega celjenja proti covidu-19. Gre za "zbodljaje v srce njihove verodostojnosti," je še dejal Kickl. Dodal je, da želi avstrijska vlada "kitajski virus premagati s kitajskim družbenim modelom", na spletni strani poroča avstrijski dnevnik Kronen Zeitung. Vodja poslanske skupine Zelenih Sigrid Maurer je Kicklu v odzivu namenila besede: "Sramujte se". Dodala je, da svobodnjaki ravnajo "v celoti cinično", prav njihova politika pa je po njenih besedah krivec za majhen delež cepljenih.

Avstrijski minister za zdravje Wolfgang Mückstein je v parlamentu znova nastopil proti lažnim trditvam o samem cepljenju in dvomu v cepiva. "Vsi dokazi kažejo, da so vsi pripravki, ki so na voljo v Avstriji, varni," je poudaril minister za zdravje, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Ponovil je, da je cepljenje proti covidu-19 varno, za zajezitev virusa pa je potrebna visoka stopnja cepljenja. Dodal je, da nasprotne trditve služijo tudi delitvam znotraj družbe, zaradi česar je širjenje lažnih novic nevarno. "Vsakega državljana pozivam, naj podvomi v mite o cepljenju," je še dejal Mückstein.

icon-expand Poimensko glasovanje o obveznem cepljenju v Avstriji FOTO: AP

Napovedali obstrukcije glasovanja Svobodnjaki so sicer po poročanju časnika Kronen Zeitung dosegli, da je današnje glasovanje o zakonu o obveznem cepljenju proti covidu-19 potekalo poimensko. Poslanka Zelenih Ewa Ernst-Dziedzic je tako že v naprej sporočila, da je na glasovanju ne bo, ker ne želeli glasovati za. Nekateri poslanci SPÖ so sporočili, da se "zaradi bolezni" danes večernega glasovanja ne bodo udeležili. V stranki Neos naj bi proti glasovali trije ali štirje njihovi poslanci. Proti naj bi glasovali vsi poslanci iz vrst svobodnjakov. Dogajanje spremljajo protesti Razpravo in glasovanje v avstrijskem parlamentu spremljajo tudi protesti nasprotnikov cepljenja proti covidu-19 v središču Dunaja. Prvi protestniki so se v bližini parlamenta zbrali že zjutraj. V skladu z avstrijsko zakonodajo o zbiranju so sicer v času zasedanj avstrijskega parlamenta ali deželnega zbora prepovedana zborovanja na prostem v razdalji 300 metrov. Protestniki imajo s seboj transparente, na katerih kritizirajo protikoronske ukrepe in obvezno cepljenje, kar spremlja tudi glasna uporaba piščali in bobnov. O številu udeležencev protestov se navedbe razlikujejo; govora je od več sto do nekaj tisoč protestnikov. O izgredih zaenkrat ne poročajo. Med protestniki je bilo mogoče videti tudi vodjo skrajno desnega gibanja Identitarcev Martina Sellnerja.

icon-expand Protesti ob razpravi o obveznem cepljenju v Avstriji FOTO: AP

Do 3600 evrov kazni Obvezno cepljenje bi sicer uvajali v treh fazah. V začetku februarja bo vsako gospodinjstvo prejelo pisno obvestilo o ukrepu. Ta začetna faza bo trajala do 14. marca in šele potem bodo sprožili nadzor izpolnjevanja obveznosti. Necepljeni bodo morali od takrat naprej računati na kazen, ki bo v hitrem postopku znašala 600 evrov, v rednem postopku pa do 3600 evrov. Če bodo epidemiološke razmere to zahtevale, se lahko uveljavi tudi tretja faza, ko bo z odlokom zvezne vlade določen časovni rok za cepljenje in nato z odobritvijo parlamenta uvedene tudi avtomatske kazni za necepljene po vsej državi. Za sprejetje zakona je potrebna navadna večina v parlamentu, ki jo vladni ljudska stranka (ÖVP) in Zeleni imajo, podporo zakonu pa so napovedali tudi opozicijski socialdemokrati (SPÖ) in številni člani liberalne stranke Neos, medtem ko so svobodnjaki (FPÖ) odločno proti.

icon-expand Izjema od ukrepa, ki zajema 7,4 milijona ljudi oziroma 83 odstotkov prebivalstva, bodo le nosečnice in tisti, ki se ne morejo cepiti iz zdravstvenih razlogov. FOTO: Dreamstime

Zgornji dom parlamenta oz. bundesrat naj bi zakon predvidoma potrjeval 3. februarja. Z omenjenim zakonom bo Avstrija kot prva država EU uvedla obvezno cepljenje proti covidu-19 za vse starejše od 18 let. Tisti, ki so preboleli to bolezen, bodo izjema le 180 dni. Trenutno je v Avstriji po osnovni shemi v celoti cepljenih približno 72 odstotkov prebivalcev. Ob odločanju parlamenta je danes na Dunaju pričakovati tudi proteste proti predlogu. En shod naj bi bil pri policiji prijavljen, a širili naj bi se tudi pozivi k drugim. Češka vlada opušča obvezno cepljenje starejših in nekaterih poklicnih skupin Medtem pa je v sredo nova češka vlada pod vodstvom Petra Fiale opustila zamisel o obveznem cepljenju proti covidu-19 za starejše in nekatere poklicne skupine. Odlok o tem je tik pred koncem mandata sprejela prejšnja vlada Andreja Babiša, Fiala pa je dejal, da pod njegovo vlado obveznega cepljenja v državi ne bo. Prvi minister vlade, ki jo sestavlja pet strank – Demokratska državljanska stranka (ODS), ki ji pripada tudi premier, TOP 09, krščanski demokrati (KDU-ČSL), Pirati in stranka županov Stan – je ob tem pripomnil, da ne želi poglabljati razkola v družbi, ki ga je povzročila epidemija covida-19. "Čeprav je cepljenje najučinkovitejše orodje proti hudim oblikam covida-19, ne želimo nikogar siliti vanj," pa je na Twitterju zapisal minister za zdravje Vlastimil Valek. Obvezno cepljenje za prebivalce, stare 60 let ali več, bi moralo začeti veljati 1. marca, poleg tega pa bi veljalo tudi za nekatere poklicne skupine – za zdravstvene delavce in zaposlene v domovih za starejše, za študente medicine, policiste, gasilce in vojake. Sicer je tudi Češka sredi vala okužb s koronavirusno različico omikron, saj se sooča z velikim številom potrjenih okuženih. V državi je osnovno cepljenih 63 odstotkov ljudi, poživitveni odmerek jih je prejelo okoli 31 odstotkov. Nova vlada je zato včeraj sprejela predlog posodobljenega zakona o upravljanju epidemije covida-19, ki bo nadomestil obstoječega. Ta namreč neha veljati konec februarja. Vlada z njim ohranja široke pristojnosti omejevanja ali zapiranja dejavnosti ob poslabšanju epidemioloških razmer.