Avstrijski učenci bodo morali pred vstopom v razred opraviti hitri test

V sosednji Avstriji se bodo šole odprle 15. februarja, učitelji in starši pa se medtem že pripravljajo na hitro testiranje otrok. Vsak otrok je že prejel test, ki se ga je doma ob pomoči staršev učil uporabljati. Testiranje bo namreč obvezno za vstop v razred, otrok, ki ne bo testiran, se bo moral šolati od doma. Kot so v Železni Kapli učitelji in starši pripovedovali naši ekipi, ukrepa ne problematizirajo, saj je to edini način, da se otroci vrnejo v šolske klopi.

