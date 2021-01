Avstrijski strokovnjaki proti sproščanju ukrepov, Indija začenja s cepljenjem

"Nobena država doslej še ni izvedla tako obsežne akcije," je ob tem dejal premier Narendra Modi.

Najprej nameravajo cepiti okoli 30 milijonov zdravstvenih in drugih najbolj izpostavljenih delavcev. Zatem bo sledilo cepljenje 270 milijonov ljudi, ki so starejši od 50 let ali bolj nagnjeni k tveganjem. Skupno naj bi v prvi fazi cepili 300 milijonov ljudi, kar predstavlja četrtino prebivalstva Indije.

Za cepljenje, ki bo skupno potekalo v približno 290.000 centrih, so usposobili približno 150.000 ljudi.

V Indiji so doslej odobrili dve cepivi proti covidu-19, in sicer cepivo, ki ga je razvila AstraZeneca v sodelovanju z oxfordsko univerzo, in cepivo indijske farmacevtske družbe Bharat Biotech.

Za skladiščenje cepiva so vzpostavili štiri "mega skladišča", od koder ga bodo razvažali po državi v hladni verigi. To bo še posebej zahtevno, ko se bo v državi začelo poletje. Vse prevoze naj bi varovala policija, da bi preprečili krajo cepiva in njegovo prodajo na sicer v Indiji obsežnem črnem trgu z zdravili.

"Varnostni ukrepi so nujni ne le za zagotovitev ustrezne logistike in varnosti, ampak tudi za zaupanje ljudi, da je dobavna veriga sklenjena in varna," je povedala indijska strokovnjakinja za javno zdravje Preeti Kumar.

Nedavna javnomnenjska raziskava, ki je zajela 18.000 Indijcev, je pokazala, da se 69 odstotkom ne mudi s cepljenjem. To je posledica pomislekov javnosti do cepiva, ki se širijo z lažnimi novicami na spletu.

Indija je z 10,47 milijona okužbami z novim koronavirusom od začetka pandemije in 151.000 smrtnimi žrtvami na drugem mestu na svetu, pred njo so le še ZDA.