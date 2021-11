Avstrijsko tožilstvo ne bo vložilo obtožnic v povezavi z izbruhom virusa v Ischglu

Tožilstvo je sicer že maja odločilo, da ne bo vložilo obtožnic, a so to morale potrditi še višje ravni oblasti, med drugim pravosodno ministrstvo. Preiskovali so pet oseb, med njimi tudi štiri lokalne uradnike, vključno z županom Ischlga Wernerjem Kurzem .

Avstrijsko državno tožilstvo je opustilo kazensko preiskavo v povezavi s širjenjem novega koronavirusa v avstrijskem smučarskem središču Ischgl marca lani. Odločilo je, da ne bo vložilo nobene obtožnice. "Preiskave širjenja koronavirusa v Ischlgu spomladi 2020 so bile ustavljene. Ni obtožnic. Ni dokazov, da bi kdo namerno nekaj storil ali opustil, kar bi privedlo do povečanja nevarnosti za okužbo," je zapisalo tožilstvo v Innsbrucku.

Na Dunaju se je sicer septembra začel prvi sodni postopek v civilni tožbi v zvezi izbruhom koronavirusa v tem smučarskem središču na avstrijskem Tirolskem. Tožniki iz Avstrije in Nemčije so vložili 15 civilnih tožb.

V Ischglu je marca lani ob začetku pandemije covida-19 prišlo do hudega izbruha virusa, ki so ga nato številni domači in tuji smučarji razširili daleč naokoli. Z novim koronavirusom naj bi se takrat okužilo več tisoč ljudi iz 45 držav.

Neodvisna strokovna komisija je v svojem poročilu zapisala, da so se lokalne oblasti na alarm, ki je že 5. marca prišel z Islandije - tam so namreč potrdili več okužb pri ljudeh, ki so se vrnili s smučanja v Avstriji -, "odzvale prepozno" in naredile "resne napake v presoji".