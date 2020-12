Avstrijsko ustavno sodišče: Obvezno nošenje mask v šolah ni zakonito

Deljeni pouk pomeni, da so razred prepolovili, nato pa je ena polovica učencev imela pouk ob ponedeljkih in torkih, druga polovica pa ob sredah, četrtkih in petkih. Druge dneve so bili učenci doma, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot nezakonitega je sodišče opredelilo tudi pravilo, da morajo zaščitne maske nositi vsi v šolskih poslopjih, ne glede na to, ali so pri pouku ali ne. Sodišče je pojasnilo, da so ukrepi nezakoniti, ker ministrstvo ni jasno pojasnilo, zakaj naj bi bili potrebni.

Na ustavno sodišče sta se obrnila dva otroka in njuna starša, ker so menili, da omenjeni ukrepi kršijo načelo enakosti pred zakonom, pravico do zasebnega življenja in pravico do izobraževanja.

Z ministrstva za izobraževanje so sporočili, da bodo preučili stališče ustavnega sodišča.