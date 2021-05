Avtobusi in vlaki lahko vozijo polno zasedeni

Odprtje srednjih šol in fakultet je nekaj sprememb prineslo tudi v javni potniški promet. Kot so sporočili iz infrastrukturnega ministrstva, je v času šolskega pouka po modelu B pri vožnji z vlakom in avtobusom dovoljena polna zasedenost vseh sedišč. Še naprej pa ostajajo v veljavi higienska priporočila in obvezna uporaba zaščitnih mask.

Še naprej na vlakih in avtobusih veljajo higienska priporočila, obvezna je tudi uporaba zaščitne maske. FOTO: Miro Majcen Slovenija je ta teden prešla v rumeno epidemiološko fazo, v skladu s čimer so se odprle vse srednje šole in fakultete. Pouk v srednjih šolah poteka po modelu B, kar pomeni, da se vsi dijaki izobražujejo v šoli oziroma v vzgojno-izobraževalnem zavodu, prav tako lahko dijaki ves čas bivajo v dijaških domovih, so pojasnili na ministrstvu. Ob tem so izpostavili, da je treba upoštevati omejitve, ki so določene s priporočili oziroma se nanašajo na vzdrževanje higienskega režima ter izvajanje preventivnih ukrepov. Tudi na fakultetah in višjih strokovnih šolah je v celoti omogočena izvedba predavanj v živo.