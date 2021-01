Avtobusi spet vozijo po običajnem voznem redu

Začetek pouka prinaša spremembe tudi pri delovanju javnega potniškega prometa. Ta je v času, ko je pouk potekal na daljavo, deloval po tako imenovanem počitniškem voznem redu, zdaj pa bo spet po običajnem voznemu redu, in to po vsej državi.

Potnikom priporočajo, da v času epidemije covida-19 javnega prevoza ne uporabljajo za nenujne namene, "saj ne smemo pozabiti, da epidemija še ni premagana".

"V času prekinitve javnega potniškega prometa se je marsikdo, ki so mu okoliščine to omogočale, posluževal trajnostnih oblik mobilnosti, kot sta denimo hoja ali kolesarjenje. V luči tega, da epidemija še ni premagana, spodbujamo vse, da v mejah zmožnosti s tem nadaljujejo," poziva vlada.

Po skoraj treh mesecih šolanja na daljavo so se danes v devetih regijah - v osrednjeslovenski, gorenjski, primorsko-notranjski, obalno-kraški, koroški, podravski, pomurski, savinjski in zasavski - v šole vrnili učenci prvega triletja, vrtci pa sprejemajo vse otroke. Pred tem so se morali vsi zaposleni, ki bodo fizično prisotni v šolah in vrtcih, testirati, v šolah in vrtcih morajo upoštevati tudi priporočila NIJZ za preprečevanje širjenja okužb.