Avtomatiziran sistem obveščanja o rezultatih testiranja NIJZ trenutno ne deluje

Dodajajo, da bo testiranje s hitrimi antigenskimi testi na vstopni Covid točki ob zdravstvenem domu na Bonifiki danes potekalo do 17. ure. Predhodno naročanje ni potrebno. Prebivalci se lahko na odvzem brisa pripeljejo z avtomobilom oziroma pridejo peš, s seboj pa morajo imeti osebni dokument in upoštevati vse trenutno veljavne ukrepe (nositi obrazno masko in spoštovati varnostno razdaljo).

Vsi tisti, ki so že opravili odvzem brisa s hitrimi antigenskimi testi in rezultat potrebujejo v čim krajšem možnem času, lahko pokličejo na 041 597 377 ali 031 056 746 oziroma pišejo na info@cormedico.si, še sporočajo iz občine Koper.

Včeraj velika gneča, danes testiranje poteka gladko

V soboto so imeli sicer pred zdravstvenim domom v Kopru takšno gnečo, da je promet na cesti pred odvzemno točko povsem obstal. Posredovali so koprski policisti. Da bo zanimanja za testiranje veliko, je bilo jasno že ves teden. Na občino se je obrnilo kar nekaj trgovcev in podjetnikov, zato so poleg zaposlenih v zdravstvenem domu brise jemali tudi delavci zasebnega podjetja.

Kot pravijo iz odvzemne točke, danes ni tako velike gneče in tudi sicer, razen izpada sistema za obveščanje pri NIJZ, vse poteka gladko.