Avtopsija žrtev covida-19: na udaru pljuča, ledvice, srce in živčni sistem

"Sars-CoV-2 še zdaleč ni samo bolezen dihal," so v poročilu zapisali na nemški univerzitetni kliniki Hamburg-Eppendorf, kjer so preiskali trupla 27 ljudi , ki so umrli zaradi bolezni covid-19.

"Gre za virus, ki prizadene številne organe," pravi vodja študije Tobias B. Huber. Njegova ekipa je ugotovila, da virus povzroča vnetje pljučnega tkiva, kot pravijo, pa še ne morejo z gotovostjo trditi ali so poškodbe tkiva trajne - in kako vplivajo na življenje pacienta. Vodilni nemški pulmolog Klaus F. Rabe sicer meni, da je verjetnost za dolgotrajne posledice po okužbi z novim koronavirusom veliko večja, če je bolezen napredovala do točke, ko je bilo potrebno mehansko predihavanje pljuč.

Drugi najpogosteje prizadet organ so ledvice. Huber pravi, da ni redka niti popolna odpoved ledvic. Strokovnjaki menijo, da je z analizo urina mogoče zelo hitro zaznati okužbo z novim koronavirusom, zato menijo, da bi bilo kontrolo urina dobro vključiti v postopke za zgodnje odkrivanje okužbe.

Niti srce in ožilje niso izvzeti iz organov, ki jih prizadene covid-19. O vplivih na te organe poročajo tako iz Evrope kot s Kitajske in iz ZDA, vendar pa strokovnjaki priznavajo, da gre za slabo preiskano povezavo. Nemški kardiolog Michael Böhm je sicer za nemški Focus dejal, da naj bi okužba z novim koronavirusom povečala možnost infarkta. Meni, da zaradi hudega vnetja organizma žilne obloge postanejo dodatno nestabilne, kar lahko izzove zaplete kot je na primer infarkt. Kot je poudaril pa sicer ni jasno ali virus dejansko napade srce ali gre bolj za to, da bolezen sproži procese, ki nato škodujejo temu organu. Dodal je še, da so na srečo zabeležili relativno malo pacientov s tovrstnimi zapleti.