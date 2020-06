Avtorji umaknili sporno študijo o hidroksiklorokinu

Umik študije bi lahko še dodatno podžgal že tako spolitizirano razpravo o hidroksiklorokinu, ki se ga običajno uporablja za zdravljenje malarije in artritisa. V raziskavi, ki je bila objavljena 22. maja, so avtorji trdili, da so analizirali zdravstvene kartoteke približno 96.000 bolnikov, pri čemer so ugotovili, da hidroksiklorokin in podobna snov klorokin nista učinkovita pri zdravljenju covida-19 in celo povečujeta tveganje smrti. Pri tem so posebej izpostavili srčno aritmijo.

Svetovna zdravstvena organizacija je zaradi teh ugotovitev začasno prekinila klinična testiranja hidroksiklorokina za zdravljenje covida-19, čeprav je študija kmalu sprožila pomisleke med znanstveniki zaradi pomanjkljivih informacij o državah in bolnišnicah, ki so prispevale podatke.

Vodja raziskave, profesor s harvardske univerze Mandeep Mehra,Frank Ruschitzka iz univerzitetne bolnišnice v Zürichu in Amit Patel z univerze v Utahu so v četrtek sporočili, da so poskušali opraviti strokovni pregled študije, vendar družba Surgisphere, malo znano podjetje za zdravstveno analitiko iz Chicaga, ni želela sodelovati.