Na Hrvaškem, v BiH in v Srbiji upad okužb, zahvala gre 'odgovornim državljanom'

Objavil je tabelo podatkov univerze John Hopkins, iz katere je razvidno število novih okužb v državah EU v primerjavi s preteklimi 14 dnevi. Hrvaška je na zadnjem mestu, saj je število na novo okuženih padlo za skoraj polovico (46,3 %), tik pred njo pa je Luksemburg. Dobre rezultate beležijo še Danska, Bolgarija, Nizozemska in Litva, medtem ko daleč najslabše kaže Irski, Portugalski, Španiji, Malti in Češki. Slovenija je z 31,2 odstotka na sedmem mestu lestvice držav EU.

Proti novemu koronavirusu se je od 27. decembra lani cepilo več kot 30.000 ljudi. Vsi so prejeli Pfizerjevo cepivo. Včeraj so dobili tudi prvih 3600 odmerkov Moderninega cepiva, ki so ga v celoti namenili sisaško-moslavški županiji, kjer poteka sanacija po uničujočem decembrskem potresu.

Od 25. februarja lani do danes so skupno testirali 1.095.705 oseb in potrdili 222.117 okužb. Umrlo je 4472 ljudi, ozdravelo pa jih je 212.345, poroča Dnevnik.hr.

Največ novookuženih je bilo znova na območju Zagreba, kjer so zabeležili 243 novih okužb. V primorsko-goranski županiji so zabeležili 85 okužb. Iz istrske županije pa poročajo o 31 novih primerih.

Beroš je že v ponedeljek ocenil, da postopoma popušča pritisk epidemije covida-19 na zdravstveni sistem in to pripisal odgovornemu obnašanju državljanov, ki so spoštovali protikoronske ukrepe. Pozval jih je, naj vztrajajo pri nošenju mask in ohranjanju medsebojne razdalje, ker je pričakovati tudi tretji val epidemije. V tem kontekstu je tudi opozoril, da je nova ameriška raziskava pokazala, da se je polovica na novo okuženih nalezla od ljudi, ki niso imeli nobenih simptomov okužbe.

V Republiki srbski so v zadnjih 24 urah opravili 1204 teste in potrdili 104 okužbe. Hospitaliziranih je 606 ljudi, umrlo jih je sedem. Do danes je bilo skupno testiranih 170.099 ljudi, potrdili pa so 38.244 primerov okužb. Umrlo je 1909 ljudi, 24.461 pa jih je ozdravelo.

V preteklih 24 urah je bilo v Federaciji BiH opravljenih 3.103 testiranj, od katerih je bilo 324 pozitivnih. Umrlo je šest ljudi. Odpuščenih je bilo 379 bolnikov. Aktivnih primerov je trenutno 16.468. Do zdaj so na področju Federacije BiH skupno testirali 367.111 oseb in potrdili 75.067 okužb. Hospitaliziranih je bilo skupno že 56.281 ljudi.

Število okužb in smrtnih primerov drastično upada tudi v Bosni in Hercegovini. Po poročanju portala Klix.ba je bilo v zadnjih 24 urah na novi koronavirus testiranih 4.402 ljudi, potrdili pa so 442 okužb. Umrlo je 15 oseb.

Fuchs je stopil pred novinarje po virtualnem srečanju s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem in člani nacionalnega štaba civilne zaščite. Za delno vrnitev učencev in dijakov v šole so se odločili, da ne bi poslabšali epidemioloških razmer v državi, kjer v zadnjih dneh beležijo manj novih okužb in manj covidnih bolnikov v bolnišnicah kot v pred tem.

Hrvaški minister za znanost in izobraževanje Radovan Fuchs je včeraj sporočil, da se bo pouk v osnovnih in srednjih šolah po podaljšanih zimskih počitnicah začel v ponedeljek, 18. januarja, kot so načrtovali. Pojasnil je, da se bodo v šolske klopi vrnili učenci nižjih razredov osnovnih šol in maturanti, preostali pa bodo imeli pouk na daljavo.

Situacija je še najbolj neznosna v začasnem centru za begunce Lipa na severozahodu Bosne, ki so ga zaprli 23. decembra. Med zapiranjem je izbruhnil požar, ki je uničil kamp. Oblasti so tam namestile nekaj deset ogrevanih šotorov, skoraj 400 ljudi pa še vedno ostaja v zasilnih šotorih, kljub močnemu sneženju in nizkim temperaturam.

Zdravniki še sami ne vedo, čemu bi pripisali upad okužb, saj so za nami prazniki, tamkajšnji prebivalci pa niso ravno za zgled, kar se tiče upoštevanja epidemioloških ukrepov.

Ante Kvesić,direktor bolnišnice v Mostarju je povedal, da so številke v primerjavi s preteklimi meseci bistveno boljše. "To, kar se dogaja, je v nasprotju z našimi pričakovanji. Minili so prazniki, ljudje so se družili bolj kot sicer, zato smo pričakovali porast okužb. Namesto tega beležimo upad in lahko rečem, da tega nismo pričakovali," je povedal za portal Pogled.

Kljub temu, da lokali in restavracije še vedno obratujejo, organizirajo se celo poroke, se po njegovih besedah zmanjšuje tudi število hospitaliziranih. A ukrepov, ki so v veljavi, vseeno ne gre sproščati, opozarja. "Ne smemo pozabiti, da vsak dan sprejemamo okužene v težkem stanju, imamo ljudi na respiratorjih in borimo se za njihova življenja. Moramo ostati previdni in skrbeti, da bodo štvilke še naprej upadale," je pozval.

"Število okuženih z novim koronavirusom je danes manjše v primerjavi z obdobjem, ko smo imeli več kot tisoč novih primerov na dan. Manjše je tudi število hospitaliziranih in umrlih. Vendar se število smrtnih primerov ne primerja z današnjimi ali včerajšnjimi številkami, temveč s številom okuženih pred 20 dnevi ali pred mesecem dni. Prav tako je treba upoštevati, da je tudi število testiranih manjše v primerjavi z mesecem ali dvema prej," je za Klix.ba povedal virolog Šukrija Zvizdić.

Epidemiologinja in članica Kriznega štaba Kantona Sarajevo Aida Pitićmeni, da je manjše število novookuženih posledica spoštovanja epidemioloških ukrepov, zaradi česar kakršnokoli sproščanje ne pride v poštev. "Ljudje so se začeli držati ukrepov in pokazali zavedanje, da se moramo vsi zresniti. Rezultat tega je manjše število okuženih. Prostora za sproščanje ukrepov ni, blažitev ukrepov bo avtomatsko pripeljala do novega širjenja okužbe in število okuženih bo spet naraslo. Korona ni končana zgodba. Res da imamo manj okuženih, a to ni znak, da je vsega konec," je dejala.

Da o milejših ukrepih ne gre razmišljati, ker bi to pripeljalo do novega vala okužb, je potrdil tudi Zvizdić. "To bi bilo katastrofa. V času, ko smo začeli s cepljenjem, bi bila največja napaka sproščanje ukrepov. Vrnili bi se v položaj, v kakršnem smo bili pred dvema mesecema in imeli bi tretji val. Tto je respiratorna okužba, ki prihaja v intervalih, prihaja do umirjanja in novega naraščanja. Situacija ni slaba, je pod nadzorom. A če sprostimo samo en člen v verigi ukrepov, se bo veriga strgala," je ponazoril.

Tudi, ko bo cepljenje v polnem zamahu, ni potrebe po tem, da se karkoli spremeni, še menita sogovornika. "Cepljenje je pred vrati, a to ne pomeni, da se bomo lahko kar vrnili v življenje pred korono." Opozorila sta tudi, da tisti, ki se cepijo, še niso zaščiteni takoj. Da se razvije imunost, je namreč potrebnih nekaj dni.

Situacija v Srbiji boljša, a še vedno resna

V Srbiji pa so v zadnjih 24 urah na okužbo s koronavirusom testirali 13.323 osebe in potrdili 2.142 okužb. Umrlo je 29 ljudi. Hospitaliziranih je 5.554 ljudi, na respiratorjih je 189 pacientov.

Vsega skupaj so do danes testirali 2.424.147 ljudi in potrdili 363.924 okužb. Umrlo je 3.639 ljudi.

Marijan Ivanuša, predstavnik Svetovne zdravstvene organizacije v Beogradu, je v Dnevniku na RTS povedal, da upa, da so najtežji dnevi že za njimi. Število okuženih se zmanjšuje, še vedno pa je veliko ljudi v bolnišnicah, je opozoril.

"Imeli smo že 8.000 novih okužb dnevno, zdaj jih je 1.500, 2.000. Situacija je veliko boljša, kot je bila, a te številke so še vedno visoke. Vidimo, koliko ljudi je v bolnišnicah, prejšnji mesec je umrlo okoli tisoč ljudi. Situacija je boljša, a še vedno resna," je opozoril.

Veliko upanje za naprej po njegovih besedah predstavlja cepljenje. Na vprašanje, koliko ljudi bi se moralo cepiti, da bi dosegli kolektivno imunost, je odvrnil, da verjetno med 60 in 70 odstotkov populacije. "Ali bo to tako tudi ostalo, ne vem. Videli smo, da se je v Veliki Britaniji pojavil nov sev virusa, ki se širi veliko hitreje. Če se bo širil hitreje, bo moralo več ljudi biti cepljenih, da bomo dosegli kolektivno imunost," je pojasnil.

Cepiva, ki so za zdaj na voljo, po njegovih besedah po do zdaj znanih podatkih ljudi ščitijo tudi pred novim sevom virusa.