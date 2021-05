Belgija začasno ustavila cepljenje s cepivom Johnson & Johnsona za mlajše od 41 let

Belgijska vlada je sporočila, da bo začasno ustavila cepljenje s cepivom proti covidu-19 podjetja Johnson & Johnson za mlajše od 41 let. Sporočili so, da so se tako odločili zaradi smrti ženske in hudih stranskih učinkov po prejetem odmerku.

"Medresorska skupina se je odločila, da bo s cepivom Janssen začasno cepila le starejše od 41 let, dokler Evropska agencija za zdravila (EMA) ne bo podrobneje analizirala koristi in tveganja," je belgijsko ministrstvo za zdravje zapisalo v sporočilu za javnost. Po smrti ženske Belgija začasno ustavlja cepljenje s cepivom Johnson & Johnsona za mlajše od 41 let FOTO: Shutterstock Sporočilo je prenesla tiskovna agencija Reuters, ki navaja, da gre za smrt ženske, mlajše od 40 let, ki je po sprejetju v bolnišnico zaradi hude tromboze umrla 21. maja. Spomnimo, da je dva tedna po prejetem odmerku cepiva Johnson & Johnsona slovenska državljanka, partnerica diplomata v Bruslju, zaradi hudega glavobola in oteklih nog poiskala zdravniško pomoč. Na urgenci so jo pregledali in jo odpustili v domačo oskrbo, kasneje pa je doživela možgansko kap, ki je bila usodna. PREBERI ŠE Poklukar: Nobenih dokazov ni, da je tragičen dogodek povezan s cepljenjem Predsednica ZZS in vodja posvetovalne skupine za cepljenje pri NIJZ Bojana Beović je na današnji novinarski konferenci na temo cepljenja proti covidu-19 pojasnila, da so podatki o neželenih stranskih učinkih premalo zanesljivi. "Ta vrsta neželenih učinkov pri cepivu Janssen je še manjša. Ema se za to še ni odločila. Bistveno pa je, da na to takoj odreagiramo. Takšno razmišljanje je bolj smiselno, kot pa da se cepivo takoj vzame iz uporabe," je dogajanje komentirala Beovićeva.