Belgijec po 11 tednih v komi: Covid-19 ni šala. In ni samo gripa

Ko se je Cristophe, katerega zgodbo danes povzema agencija Enex, začel počutiti slabo, je bil prepričan, da ima gripo. "Poklical sem svojega zdravnika in rekel mi je, da nimam nobenih znakov okužbe s covidom-19. Svetoval mi je, naj počivam in jemljem paracetamol,"pripoveduje.

A stvari so se začele zapletati, stanje se mu je poslabševalo. Postavili so mu diagnozo in ga sprejeli v bolnišnico v mestu Leueven. "Nekega večera sem poklical svojo ženo in ji povedal, da me bodo dali v umetno komo. Spraševal sem se – me bodo sploh lahko zbudili?"