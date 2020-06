Belgijski princ se je opravičil za udeležbo na zabavi, na kateri naj bi se okužil s covid-19

Princ Joachim je iz Belgije v Španijo odpotoval 26. maja na prakso, le dva dni kasneje pa se je v Cordobi udeležil zabave, na kateri naj bi bilo po pisanju medijev 27 ljudi. "Opravičujem se za nespoštovanje karantenskih ukrepov. V teh težkih časih nisem želel nikogar užaliti," je zapisal v javnem opravičilu. Joachim, najmlajši sin princese Astrid, ki je sicer 10. v vrsti za belgijski prestol, ima za zdaj blažje simptome.

V skladu z ukrepi za preprečevanje širjenja okužb so v Cordobi prepovedana združevanja več kot 15 oseb. Medtem pa so se španske oblasti lotile preiskovanja zabave. V skladu z odredbami je kazen za kršenje predpisov 10.000 evrov. Vsi udeleženci zabave so zdaj v karanteni.